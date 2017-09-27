"Роскосмос" рассказал о российском вкладе в станцию Deep Space Gateway

АДЕЛАИДА (Австралия), 27 сен — РИА Новости. Россия создаст до трех модулей и стандарты унифицированного стыковочного механизма для космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии.

О создании станции договорились космические агентства России и США. Участие в проекте могут также принять Китай, Индия и другие страны БРИКС. Первые модули могут вывести в 2024-2026 году.

По словам Комарова, стороны в предварительном порядке обсудили вклады стран-участниц — "нашим вкладом в создание станции может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции".

"Кроме того, Россия предполагает задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время новую ракету-носитель сверхтяжелого класса", — сказал глава "Роскосмоса".

Как отметил со своей стороны директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, помимо шлюзового модуля, Россия может разработать для новой станции жилой модуль.

Комаров подчеркнул, что конкретный состав технологического, а также финансовых вкладов всех участников создания станции Deep Space Gateway страны-участницы проекта будут обсуждать на следующем этапе переговоров.

"Мы подписали сейчас совместное заявление о намерениях работать по проекту окололунной станции, а в дальнейшем — проработке миссий на поверхности Луны и Марса. Сам договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне", — уточнил Комаров.

Участие в проекте стран БРИКС одобрено Россией и США. "Была принята во внимание наша инициатива в расширении числа стран, которые смогут принять участие в обсуждении этого проекта. Определено, что в совместной работе над окололунной станцией примет Китай, Индия и другие страны БРИКС", — заключил глава "Роскосмоса".