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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из Британии и "Сколтеха" создают компьютер на базе "волшебной пыли"

13:1727.09.2017
(обновлено: 13:29 27.09.2017)
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© Предоставлено пресс-службой "Сколтеха"Так художник представил себе поляритонный компьютер, созданный в Сколтехе и в БританииТак художник представил себе поляритонный компьютер, созданный в Сколтехе и в Британии
© Предоставлено пресс-службой "Сколтеха"

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Британские и российские физики создали первую экспериментальную вычислительную машину на базе "волшебной пыли" — особой комбинации света и материи, которая может решать некоторые задачи быстрее квантового компьютера, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

"Несколько лет назад наше чисто теоретическое предположение о том, как это сделать, было отвергнуто тремя научными журналами. Один рецензент сказал: "Где найдется такой сумасшедший,  который попытается это реализовать?" Поэтому нам пришлось сделать это самим, и теперь мы подтвердили нашу гипотезу экспериментальными данными", — рассказывает Наталия Берлова, профессор Сколтеха и Кембриджского университета.

Роберто Морандотти, профессор Университета ИТМО
© Фото : Университет ИТМО
Физики из Канады и России создают многомерный квантовый компьютер

Стремительный рост объема данных, вырабатываемых и используемых человечеством в повседневной жизни, заставляет программистов, инженеров, физиков и представителей других наук искать новые способы обработки информации. Самые большие надежды сегодня возлагаются на квантовые компьютеры, способные обрабатывать космически большие объемы данных, и на системы машинного обучения и искусственного интеллекта, умеющие искать полезную "иголку" в стоге сена бесполезной информации.

К примеру, квантовые компьютеры и похожие на них машины будут способны оптимально распределять электричество и другие ресурсы, управлять потоками машин в режиме реального времени, прогнозировать котировки акций и определять наиболее разумный курс экономического развития. Сложность таких задач растет экспоненциально по мере увеличения набора данных и числа анализируемых параметров, из-за чего обычные компьютеры все хуже справляются с поиском оптимума.

Джон Мартинис, главный квантовый технолог в Google
© РИА Новости
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Наталья Берлова и ее коллеги посмотрели на проблему по другим углом, заметив, что подобные задачи можно решать, используя объекты микромира, взаимодействие между которыми будет естественным образом приводить к определению этого оптимального значения.

Эти объекты российские и британские ученые назвали "волшебной пылью" по аналогии с светящимся песком из множества различных компьютерных игр, фэнтези-фильмов и книг. В данном случае, как отмечают исследователи, он будет светиться только в той точке, которая соответствует оптимуму.

Эта "пыль" в реальном мире представляет собой набор особых квазичастиц, так называемых поляритонов — сравнительно недавно созданных виртуальных частиц, которые, как и фотоны, одновременно ведут себя как волна и как частица. Поляритон состоит из трех компонентов — оптического резонатора, набора из двух зеркал-отражателей, заточенной между ними световой волны и квантового колодца – атома и вращающегося вокруг него электрона, который периодически поглощает и испускает квант света.

Михаил Лукин, профессор Гарварда и сооснователь Российского квантового центра
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Как показывают недавние опыты и теоретические расчеты российских физиков, поляритоны можно использовать в качестве переносчиков информации в световых и квантовых компьютерах будущего, а также как основу для различных компактных источников света и других форм электромагнитного излучения.

Берлова и ее команда научились комбинировать поляритоны и заставлять их взаимодействовать между собой таким образом, чтобы они постепенно оседали и переходили в точку энергетического минимума. На основе подобного набора из квазичастиц российские и британские физики смогли создать компьютер, способный просчитывать свойства некоторых необычных материалов, таких как спиновые и сверхтекучие жидкости и различные магнитные материалы.

Денис Сукачев, физик из Российского квантового центра
© Личный архив Дениса Сукачева
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"Мы только начинаем изучать потенциал поляритонных графов для решения сложных задач. Сейчас мы масштабируем наше устройство до сотен узлов, проверяя его фундаментальную вычислительную мощность. Наша конечная цель – создание микрочипового квантового вычислителя, работающего при комнатной температуре", — заключает Павлос Лагудакис (Pavlos Lagoudakis),  руководитель лабораторий гибридной фотоники в Сколтехе и Саутгемптонском университете.

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