Ученые выяснили, почему астероиды не уничтожили жизнь на юной Земле

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Жизнь на Земле существует сегодня благодаря тому, что в Солнечной системе отсутствуют крупные "супер-Земли", чье притяжение будет "нацеливать" сближающиеся с ними астероиды на другие планеты, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"Астероиды, как правило, являются большой угрозой для любых форм жизни – для проверки этого утверждения достаточно посмотреть на динозавров. С другой стороны, они крайне важны для ее зарождения, так как они могут быть одним из главных источников воды и "кирпичиков жизни" для Земли и других планет, где есть жизнь". — рассказывает Ребекка Мартин (Rebecca Martin) из университета Невады в Лас-Вегасе (США).

Земля на текущий момент является единственной известной нам планетой, на поверхности которой есть жизнь. За последние десять лет астрономы открыли примерно две тысячи планет, многие из которых похожи на Землю по своим размерам и физическим свойствам, но при этом, скорее всего, лишенных жизни.

Эти открытия заставили ученых задуматься о том, что отличает нашу планету от всех ее "кузин", и какие особенности ее рождения и эволюции могли сделать ее пригодной для возникновения первых живых существ и их выживания на протяжении последних 3,5-4 миллиардов лет. Мартин и ее коллеги открыли одну из подобных черт Солнечной системы, которая может объяснять отсутствие жизни на других планетах.

Наблюдая за рождением Земли и других планет в виртуальной версии Солнечной системы, ученые меняли ее архитектуру, добавляя или убирая из нее планеты. Когда планетологи "вставили" в нее крупную "супер-Землю", поместив ее на орбиту гипотетического Фаэтона, несуществующей планеты между орбитой Марса и Юпитера, и в промежуток между Венерой и Землей, произошло нечто необычное.

Оказалось, что появление крупной каменистой планеты даже на достаточно больших расстояниях от Земли приводило к тому, что наша планета начинала обстреливаться гигантским количеством астероидов на протяжении очень долгого времени после ее формирования. В среднем, появление подобной планеты между Землей и Венерой увеличивало число астероидов, упавших на Землю, в 1,5-3 раза.

Учащение столкновений, как объясняют ученые, произойдет по той причине, что гравитация "супер-Земли" будет дирижировать движением астероидов, обитающих в зоне между орбитами Марса и Сатурна и периодически сближающимися с Землей. Присутствие крупной планеты во внутренней части Солнечной системы заметно "вытянуло" бы их орбиты, заставив их чаще сближаться с Землей и периодически падать на ее поверхность.

К счастью, подобной планеты в Солнечной системе нет, благодаря чему Земля избежала падения большого числа крупных астероидов уже после зарождения жизни на ее поверхности. С другой стороны, почти все известные нам системы экзопланет, где есть потенциальные "двойники Земли", имеют подобные планеты, что может частично объяснять то, почему ученые пока не нашли следов внеземной жизни.

Что интересно, присутствие подобного объекта за орбитой Земли наоборот, снизило бы частоту столкновений астероидов с нашей планетой. Как считают ученые, это так же бы негативно повлияло на шансы зарождения Земли, так как тогда бы на ее поверхность попало гораздо меньше воды и "кирпичиков" жизни в первые этапы существования Солнечной системы.