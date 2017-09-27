Зоологи нашли на Соломоновых островах мифическую гигантскую крысу

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Зоологам из США удалось обнаружить на Соломоновых островах первые реальные следы мифической гигантской крысы, способной посоперничать в размерах с небольшими породами собак и кошек, говорится в статье, опубликованной в Journal of Mammology.

"Данный новый вид млекопитающих является действительно удивительным существом – это огромная, просто гигантская крыса. Это первый вид крыс, найденных за последние 80 лет на Соломоновых островах, следы которых ученые безуспешно искали все это время", — рассказывает Тайрон Лэйвери (Tyrone Lavery) из Полевого музея Чикаго (США).

Первые путешественники, попавшие на тропические острова Карибского моря и Индийского океана, часто рассказывали в своих воспоминаниях о том, что на этих клочках суши обитают необычно крупные и агрессивные крысы и другие грызуны, по размерам напоминающие кошек и собак, а не своих сородичей из Европы.

Большая часть этих "мега-крыс", как рассказывают ученые, вымерла после появления на этих островах цивилизации и ее неизменных атрибутов – массовых вырубок деревьев, собак и других домашних животных, способных ловить и поедать этих грызунов. По текущим подсчетам генетиков, только за первые два века колонизации Америки европейцы уничтожили два десятка видов таких крыс.

На Соломоновых островах, как рассказывает Лейвери, очень давно существует легенда о том, что на них обитают гигантские крысы, ведущие скрытный образ жизни и достигающие действительно рекордных размеров – длина их тела составляет, по рассказам местных жителей, около 50 сантиметров. Ученые уже более 80 лет пытаются найти "вику", как называют эту крысу аборигены архипелага, однако до сих пор им не удавалось найти это мифическое существо.

По словам зоолога, он сам предпринимал участие в этих бесплодных поисков, и недавно он начал сомневаться в том, что "вика" существует – Лейвери начал склоняться к мысли, что местные жители считали обычных черных крыс отдельным видом грызунов и приписывали им необычные свойства.

Вскоре после этого ему улыбнулась удача – прогуливаясь по лесу, ученый увидел крысу, выползающую из-под дерева, недавно поваленного силами природы. Ее необычайно крупные размеры и уникальное устройство черепа сразу подсказали зоологу, что он имеет дело с новым видом млекопитающих.

Эта крыса, получившая имя Uromys vika, действительно является очень крупным грызуном – ее масса составляет около килограмма, а длина – примерно 45 сантиметров. Ее необычайно большие размеры, как предполагают ученые, могут быть обусловлены необычной диетой этого уже не мифического существа – "вика" питается кокосовыми орехами, прогрызая их скорлупу и выедая мякоть ореха изнутри.

Сложности в ее обнаружении, как объясняет Лейвери, были связаны с тем, что это животное живет не на земле, как почти все остальные крысы, а на ветвях деревьев, и крайне редко спускается вниз. Как полагает ученый, ее предки попали на Соломоновы острова таким же образом, что и многие другие "мега-крысы" Земли, путем импровизированного "рафтинга", путешествуя на стволах деревьях, выброшенных в море реками Азии или Австралии.

Как и многие другие жители тропических островов, Uromys vika, по словам зоолога, скорее всего сразу попадет в Красную книгу как вид, которому угрожает вымирание, из-за небольших размеров популяции этих крыс и вырубок лесов, которые проводятся на острове Вангуну, где Лейвери наткнулся на мифическое животное. Ученые надеются, что власти архипелага примут меры по их защите в ближайшее время.