Ученые назвали главный недостаток всех заменителей молока

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Аналоги молока из сои, риса и другого растительного сырья обладают одним общим недостатком – в них содержится крайне мало йода, почти на два порядка меньше, чем этого требуют диетические стандарты, заявляют ученые в статье, опубликованной в издании British Journal of Nutrition.

"Молоко коров является основным источником йода для жителей северных стран Европы. Стакан "альтернативного" молока содержит в себе лишь два микрограмма йода, тогда как взрослый человек должен употреблять примерно 150 микрограмм этого вещества в день. Для беременных женщин эта планка еще выше – около 200 микрограмм йода в день", — объясняет Маргарет Рейман (Margaret Rayman) из университета Сюррея (Великобритания).

За последние годы производители сладостей и различных пищевых продуктов создали несколько десятков растительных аналогов коровьего молока, похожих на него по вкусу, консистенции и, предположительно, набору нутриентов. Помимо соевого молока, существуют так же его аналоги из миндаля, риса, кокосовой мякоти, а также различные детские смеси из растительного сырья.

Подобное "молоко" пользуется популярностью не только среди веганов, но и людей, страдающих от непереносимости лактозы, аллергий или не желающих получать дополнительных калорий. В целом, такие напитки сегодня считаются безопасными, однако их пищевая ценность пока не изучалась учеными.

Рейман и ее коллеги решили восполнить этот недостаток, изучив химический состав 47 марок искусственного молока, популярных сегодня в Великобритании, и сравнив содержание различных витаминов, жиров и микроэлементов в них и в настоящем молоке коров.

Как оказалось, все они обладали одним общим недостатком – в растительном "молоке" почти полностью отсутствовал йод, один из важнейших микроэлементов для здоровья щитовидной железы и зубов. В среднем, почти все марки этих продуктов содержали в себе примерно в 50 раз меньше йода, чем обычное молоко.

Почему это важно? Как правило, жители Британии и других стран на севере Европы, в том числе и России, получают большую часть йода вместе с молоком и другими молочными продуктами. Покупая растительные заменители молока, люди могут подумать, что их можно использовать в качестве полноценной замены молока, в том числе и для обеспечения себя витаминами и йодом.

Как отмечает Рейман, оказывается, что это не так – для обеспечения себя нужным количеством йода человеку придется выпить не один, а 75 стаканов соевого или миндального молока. По ее словам, все это следует учитывать врачам при подготовке диетических рекомендаций для беременных женщин и кормящих матерей, чей организм критически нуждается в достаточном количестве йода для нормального развития ребенка.