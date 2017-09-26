Рэпер из США начал сбор средств, чтобы доказать, что Земля плоская

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский рэпер B.o.B. запустил краудфандинговую кампанию на онлайн-сервисе GoFundMe; на эти средства он планирует приобрести и запустить несколько космических спутников, чтобы с помощью собранных данных точно определить, какую на самом деле форму имеет наша планета.

Ранее известный исполнитель не раз ставил под сомнение общепризнанную форму Земли в Twitter. К одному из своих сообщений, опубликованных в минувшем году, он прикрепил фотографию себя на фоне заката. "Города на заднем плане располагаются примерно в 16 милях друг от друга. Где же изгиб? Пожалуйста, объясните это", — задался вопросом B.o.B.

По данным газеты Independent, рэпер в прошлом году официально присоединился к Обществу плоской Земли, члены которого пытаются доказать, что наша планета имеет форму диска.

Всего B.o.B. планирует собрать 200 тысяч долларов. За четыре дня с начала кампании удалось накопить 700 долларов.

"Помогите B.o.B. купить и запустить несколько спутников в космос. Он будет предоставлять вам пошаговое фиксирование событий! Помогите B.o.B. найти изгиб!" — говорится в сопроводительном сообщении на сайте GoFundMe.

Интернет-пользователи активно комментируют задумку музыканта. "Я дам тебе 1000 долларов, если ты мне скажешь, что это за изогнутая тень на полумесяце", — написал в комментариях Марти Костелло. "Сколько денег потребуется, чтобы отправить этого парня в университет? Очевидно, это было бы дешевле", — заметил Джо Пелан.

Кто-то предложил B.o.B. дойти до края Земли и сделать фото, некоторые задались вопросом, можно ли доверять самим спутникам. Нашлись и единомышленники, которые поддержали рэпера и даже попросили взять их в дело.