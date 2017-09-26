РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астроном из России раскрыл тайну главной сверхновой Средневековья

17:2826.09.2017
05010
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе процесс слияния белых карликов и взрыв сверхновойТак художник представил себе процесс слияния белых карликов и взрыв сверхновой
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Марат Гильфанов, астроном из Института космических исследований РАН, и его зарубежные коллеги выяснили, как возникла знаменитая сверхновая Тихо Браге, вспыхнувшая на небе в 1572 году и радикально поменявшая взгляды ученых того времени на астрономию. Выводы их современных наследников были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

"Взрыв сверхновой в созвездии Кассиопеи в 1572 году показал всему миру, что небо не является неизменным, как писал Аристотель, и что Вселенная постоянно эволюционирует. Несмотря на ее эпохальный характер, тип этой вспышки – сверхновая первого типа – оставался загадкой до недавнего времени, и мы до сих пор не знаем ничего о звезде, породившей этот взрыв", — пишут Гильфанов и его коллеги.

Так художник представил себе взрыв сверхновой, который смогла пережить звезда LP 40-365
© Russell Kightley
Астрономы открыли белого карлика, пережившего взрыв сверхновой

Темные века космоса

Так называемые сверхновые типа Ia возникают из белых карликов — старых "выгоревших" звезд небольшой массы, лишенных собственных источников энергии. Они вспыхивают в двойных звездных системах, состоящих или из двух белых карликов, или белого карлика и красного гиганта. В первом случае сверхновая взрывается при слиянии карликов, а во втором — в результате накопления материи гиганта на поверхности меньшего светила.

Сверхновые первого типа взрываются с примерно одинаковой яркостью из-за физических процессов, управляющих их развитием. Это свойство Сол Перлмуттер, Адам Рисс и Брайан Шмидт использовали для демонстрации ускоряющегося расширения Вселенной, за что они получили Нобелевскую премию 2011 года по физике.

В отличие от других типов сверхновых, в результате этого взрыва как минимум одна звезда полностью исчезает, и на ее месте остается горячее и светящееся облако из раскаленной плазмы, множества тяжелых элементов, возникших в ходе взрыва, которое продолжает сиять еще несколько тысяч лет перед тем, как оно полностью остынет и угаснет. Из-за столь высокой скоротечности останки подобных сверхновых являются большой редкостью, и поэтому они привлекают взоры астрономов.

Пульсар обстреливает красного карлика
© Фото : University of Warwick
"Месть карлика": как ученые нашли след реальных "звездных войн" в Галактике

По этой же причине, как отмечают Гильфанов и его коллеги, природа звезды, породившей сверхновую Тихо Браге, до сих пор остается загадкой для ученых. На сегодняшний день существует примерно равное количество аргументов как в пользу того, что ее породила пара белых карликов, так и того, что ее прародителем был одиночный белый карлик-"вампир", высасывавший материю из соседней звезды, впоследствии выброшенной взрывом из облака газа.

Загадки Тихо Браге

Российский астрофизик и его товарищи смогли найти ответ на этот вопрос, занимаясь тем, что они назвали "космической палеонтологией" — изучением туманности, возникшей после взрыва сверхновой 1572 года, в поисках следов ее возможных прародителей.

Эти "раскопки", как объясняют ученые, основывались на одном простом предположении – все звезды живут не в абсолютно пустом пространстве, а окружены большим количеством ионизированной или нейтральной материи. То, каким образом и как сильно светило будет влиять на эту материю, зависит от его массы и физических свойств.

К примеру, если белый карлик "ворует" материю у звезды-соседки, то на последних этапах этого процесса он сильно разогреется и начнет вырабатывать большие количества рентгена и других форм ионизирующего излучения, которые особым образом изменят "кокон" из газа, внутри которого обитает будущая сверхновая. В случае с парами белых карликов ничего такого не произойдет, и они не будут менять своего поведения до самого слияния и начала взрыва.

Модель столкновения ударной волны от сверхновой с другой звездой
© Dan Kasen
Астрономы впервые увидели, как взрыв сверхновой "врезается" в звезду

Опираясь на эту идею, ученые проанализировали свойства материи на самой границе между горячими останками сверхновой Тихо и нетронутым холодным газом межзвездной среды. Как показали эти замеры, степень ионизации межзвездной материи была очень низкой, что сразу указало на то, что вспышка 1572 года не могла быть порождена белым карликом, "своровавшим" слишком много материи у соседней звезды.

Соответственно, можно говорить, что самую важную "нобелевскую" сверхновую в ранней истории астрономии породила пара белых карликов, а не белый карлик-"вампир". Схожим образом, как считают ученые, возникли и другие сверхновые первого типа, что они планируют проверить в ближайшее время, изучая другие туманности, возникшие в результате таких взрывов.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена