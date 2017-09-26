Ученые приблизились к раскрытию природы "быстрых радиосигналов пришельцев"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Загадочные быстрые радиовспышки, потенциальные "сигналы пришельцев", не сопровождаются потоками нейтрино, что делает их еще более загадочными и не позволяет считать черные дыры или гамма-вспышки их источниками, заявляют астрономы в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Космические нейтрино и быстрые радиовспышки являются двумя самыми интересными загадками Вселенной сегодня. Мы подумали, что они могут быть связаны между собой. Оказалось, что такой связи нет, что исключает черные дыры и гамма-всплески в качестве источников этих радиосигналов", — заявил Джастин Ванденбруке (Justin Vandenbroucke) из университета Висконсина в Мэдисоне (США).

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной позапрошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.

В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются и раскрыли другие необычные их свойства, несовместимые с главными "природными" версиями их рождения, что поставило эти теории под сомнение.

Ванденбруке и его коллеги нашли новые доказательства того, что черные дыры и мощнейшие взрывы звезд не могут быть источником этих загадочных радиосигналов, наблюдая за вспышками при помощи нейтринного телескопа IceCube, установленного на южном полюсе Земли.

Проводя эти наблюдения, ученые руководствовались простым соображением – большинство "космических взрывов", будь то "обеды" черных дыр, вспышки сверхновых или гамма-всплески, сопровождаются выделением огромного числа нейтрино. Соответственно, если FRB-вспышки возникают подобным образом, они будут сопровождаться аналогичным по силе потоком нейтрино, приходящим на Землю незадолго до того, как радиотелескопы поймают очередной "сигнал пришельцев".

В общей сложности научной команде IceCube и астрономам из австралийской обсерватории Паркс удалось вместе проследить за 30 FRB-вспышками, в том числе 17 сигналами, порожденными одним и тем же источником, FRB 121102.

Ни в одном случае нейтринный детектор не зафиксировал следов потока этих "неуловимых" частиц, что исключает целый ряд потенциальных источников для подобных "радиосигналов инопланетян", таких как гамма-всплески и сверхновые, и ставит под сомнение то, что любой тип черных дыр может порождать их.

С одной стороны, как отмечает Ванденбруке, это приближает ученых к раскрытию природы этих всплесков, сузив потенциальный "круг подозреваемых". а с другой – делает их более загадочными, так как теперь целый класс объектов не может служить их прародителем.

В ближайшее время команда IceCube планирует провести еще одну сессию наблюдений за FRB-всплесками для того, чтобы окончательно "закрыть" черные дыры и понять, могут ли они порождать относительно слабые потоки нейтрино, потенциально способные указать на их источник.