РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые приблизились к раскрытию природы "быстрых радиосигналов пришельцев"

12:1726.09.2017
01080
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока ПерсеидыЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Загадочные быстрые радиовспышки, потенциальные "сигналы пришельцев", не сопровождаются потоками нейтрино, что делает их еще более загадочными и не позволяет считать черные дыры или гамма-вспышки их источниками, заявляют астрономы в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Космические нейтрино и быстрые радиовспышки являются двумя самыми интересными загадками Вселенной сегодня. Мы подумали, что они могут быть связаны между собой. Оказалось, что такой связи нет, что исключает черные дыры и гамма-всплески в качестве источников этих радиосигналов", — заявил Джастин Ванденбруке (Justin Vandenbroucke) из университета Висконсина в Мэдисоне (США).

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
Астрономы повторно поймали "радиосигнал пришельцев" из далекой галактики

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной позапрошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.

Антенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото : CSIRO
Астрономы вычислили расстояние до источника "сигналов инопланетян"

В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются и раскрыли другие необычные их свойства, несовместимые с главными "природными" версиями их рождения, что поставило эти теории под сомнение.

Ванденбруке и его коллеги нашли новые доказательства того, что черные дыры и мощнейшие взрывы звезд не могут быть источником этих загадочных радиосигналов, наблюдая за вспышками при помощи нейтринного телескопа IceCube, установленного на южном полюсе Земли.

Проводя эти наблюдения, ученые руководствовались простым соображением – большинство "космических взрывов", будь то "обеды" черных дыр, вспышки сверхновых или гамма-всплески, сопровождаются выделением огромного числа нейтрино. Соответственно, если FRB-вспышки возникают подобным образом, они будут сопровождаться аналогичным по силе потоком нейтрино, приходящим на Землю незадолго до того, как радиотелескопы поймают очередной "сигнал пришельцев".

В общей сложности научной команде IceCube и астрономам из австралийской обсерватории Паркс удалось вместе проследить за 30 FRB-вспышками, в том числе 17 сигналами, порожденными одним и тем же источником, FRB 121102.

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
"Радиосигналы пришельцев" могут возникать каждую секунду, заявляют ученые

Ни в одном случае нейтринный детектор не зафиксировал следов потока этих "неуловимых" частиц, что исключает целый ряд потенциальных источников для подобных "радиосигналов инопланетян", таких как гамма-всплески и сверхновые, и ставит под сомнение то, что любой тип черных дыр может порождать их.

С одной стороны, как отмечает Ванденбруке, это приближает ученых к раскрытию природы этих всплесков, сузив потенциальный "круг подозреваемых". а с другой – делает их более загадочными, так как теперь целый класс объектов не может служить их прародителем.

В ближайшее время команда IceCube планирует провести еще одну сессию наблюдений за FRB-всплесками для того, чтобы окончательно "закрыть" черные дыры и понять, могут ли они порождать относительно слабые потоки нейтрино, потенциально способные указать на их источник.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена