Высоту полета МКС увеличат на 800 метров

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректируют для обеспечения стыковки грузового корабля "Прогресс МС-07", после маневра 27 сентября средняя высота полета станции должна увеличиться на 800 метров, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"В соответствии с предварительными данными службы баллистико-навигационного обеспечения, коррекция орбиты МКС запланирована на 27 сентября в 19.50 мск. Средняя высота полета увеличится на 800 метров", — сказал представитель ЦУП.

Он добавил, что коррекция будет проводиться с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс МС-06", которые должны будут проработать 220 секунд.

"Средняя высота полета станции после маневра должна составить 404,9 километра", — добавил собеседник агентства.