Сомнолог рассказал о "катастрофической эпидемии", поразившей общество

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Общество погрязло в "катастрофической эпидемии нехватки сна", которая может привести к последствиям более серьезным, чем мы можем себе представить. Об этом в интервью The Guardian рассказал американский ученый, директор Центра по изучению сна у людей при Калифорнийском университете в Беркли Мэттью Уокер.

"Ни один аспект нашей биологии не остается незатронутым при недосыпе", — утверждает он. По словам ученого, недостаток (то есть менее семи часов — ред.) сна может привести к многочисленным проблемам, в том числе к ухудшению памяти, диабету, ожирению, раку и болезни Альцгеймера.

Уокер объясняет, почему в последние 75 лет люди стали меньше спать. Во-первых, дело в том, что мы "электрифицировали" ночь. "Именно свет является важным фактором, отнимающим у нас сон", — пояснил он.

Во-вторых, проблема во времени, которое люди тратят на работу и на дорогу до нее. "Никто не хочет жертвовать тем временем, которое остается на семью и развлечения, поэтому вместо этого они жертвуют сном", — говорит Уокер.

Кроме того, в современном мире сон у многих ассоциируется со слабостью и ленью. "Мы хотим казаться занятыми, и один из способов показать это — сообщить о том, как мало мы спим. Это знак почета", — отметил ученый.

По его словам, люди — единственный вид, намеренно лишающий себя сна без какой-либо явной причины.

На его взгляд, крупные организации и законодатели должны всерьез заняться проблемой недосыпа.

"Ситуация должна измениться: на работе и в обществе, дома, в семьях. Попадался ли вам когда-нибудь постер Национальной службы здравоохранения, на котором людей призывали бы спать? А когда последний раз доктор прописывал пациенту не снотворное, а сам сон? Сон должен быть в приоритете, его нужно стимулировать", — утверждает он.

Сам он признается, что спит по восемь часов каждую ночь, и это правило не подлежит пересмотру. "Если я даю людям какой-то совет, то вот такой: отправляйтесь спать и вставайте каждый день в одно и то же время, несмотря ни на что", — говорит он, отмечая, что относится ко сну очень серьезно, потому что видел, к чему приводит его нехватка.