В Европе допустили возможность продления работы МКС

АДЕЛАИДА (Австралия), 26 сен — РИА Новости. Глава Европейского космического агентства (ESA) Йохан-Дитрих Вернер не исключил возможность продления работы Международной космической станции (МКС) до 2028 года, об этом он сказал на встрече с журналистами на полях Международного Астронавтического конгресса в Австралии.

"Нам необходимо располагать тремя вещами: в первую очередь — это доступ на низкую околоземную орбиту для исследований низкой гравитации. Если мы говорим про человечество в целом, для ближайшего будущего низкая околоземная орбита и МКС в частности, останется основным местом пребывания человека", — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости продления работы станции до 2028 года.

Кроме того, по его словам, большой интерес для человечества представляют ближайшие к Земле небесные тела – Луна и Марс.

"Мы также заинтересованы в Луне для проведения научных исследований и Марсе. Для того чтобы полететь на Марс, мы должны разрешить ряд технических вопросов, которые пока не решены: радиационная обстановка, пусковые средства, системы жизнеобеспечения. Мы не можем послать людей на Марс, не решив эти вопросы и не будучи уверенными в том, что они безопасно туда доберутся и вернутся назад", — сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос, Вернер подтвердил приглашение Китая европейским астронавтам посетить создаваемую Поднебесной орбитальную станцию, однако сотрудничество с Россией в космической сфере он назвал приоритетным для ESA.

"Наше агентство широко открыто к международному партнерству. Да, китайская сторона открыла дверь европейцам в части полета астронавтов на борту китайского корабля. Однако для нас первоочередной задачей все-таки является сотрудничество с Россией, Японией и США в рамках МКС", — отметил Вернер.

Комментируя возможные перспективы сотрудничества с создаваемым Австралийским космическим агентством, глава ESA предположил, что наиболее перспективным направлением может стать сотрудничество в части приема научных данных и телеметрии.

"Раньше у нас было много совместных проектов в части приема научных данных, телеметрии. Разумеется, это сможет стать почвой для надежного сотрудничества", — заключил Вернер.