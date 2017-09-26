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РИА Наука
РИА Наука

Панды по-прежнему находятся под угрозой вымирания, заявили экологи

11:3026.09.2017
(обновлено: 11:32 26.09.2017)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaСемимесячный детеныш панды в зоопарке МадридаСемимесячный детеныш панды в зоопарке Мадрида
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Большие панды, недавно переведенные из категории вымирающих в число уязвимых видов животных Красной книги, по-прежнему находятся в критически опасном состоянии из-за фрагментации ареала обитания, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution.

"Международный союз охраны природы (IUCN) недавно перевел панд в категорию уязвимых видов. Это решение было принято из-за того, что численность панд начала расти и заметно увеличилась за последние годы, что, безусловно, очень хорошо. Мы же попытались выяснить, как изменились ареалы панд за последние четыре десятилетия, так как среда обитания также является одним из главных факторов вымирания животных", — заявил Стюарт Пимм (Stuart Pimm) из университета Дьюка в Дареме (США).

Панда
© AP Photo / Joshua Paul
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Живой символ экологии

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственными представителями семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Как правило, в день для выживания панде нужно съесть около 30 килограммов бамбука, что вынуждает ее питаться практически круглосуточно.

Панды растут крайне медленно и размножаются достаточно редко, что привело к резкому сокращению в численности этих животных за последнюю половину века, и введению по-настоящему драконовских мер за убийство или незаконный отлов "бамбуковых медведей" в конце 1980 годов. По законам КНР, убийство панды карается  смертной казнью или пожизненным тюремным заключением, и аналогичные наказания предусмотрены за торговлю пандами.

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Более того, до недавнего времени власти КНР фактически полностью запретили экологам и другим ученым следить за жизнью панд при помощи GPS-маячков и других систем слежения, опасаясь того, что эти данные могли использовать браконьеры в своих целях. Эти меры, как заявили представители IUCN в прошлом году, позволили снизить уровень браконьерства до минимума и остановить падение в численности панд.

Браконьерство, как подчеркивают Пимм и его коллеги, не являются единственными проблемами для панд – их убийство и вылов влияют на жизнь этих медведей в основном в краткосрочной перспективе. По словам эколога, исчезновение и фрагментация лесов, где они сегодня обитают, может привести к полному вымиранию этих животных даже в том случае, если ни одно животное не погибнет от рук человека.

Скрытая угроза

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали архивные данные и спутниковые снимки и попытались изучить то, как изменилась площадь и конфигурация бамбуковых лесов на территории провинции Сычуань, где живет большая часть бамбуковых медведей, за последние четыре десятилетия.

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© Фото : Fuwen Wei
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В целом, площадь их "вотчины" не сильно изменилась за это время – она сократилась в 2011 году лишь на 4% по сравнению с 1976 годом, когда власти Китая начали вести наблюдения за жизнью панд. С другой стороны, площадь отдельных бамбуковых лесов, изолированных от других участков леса, сильно упала за это время – в среднем, она снизилась на примерно 23-24%, что является крайне негативным фактором для жизни панд в долгосрочном периоде.

Почему это произошло? Главной причиной фрагментации бамбуковых лесов является экономический рост и увеличение численности населения КНР. Как показали наблюдения экологов, за последние 20-25 лет власти КНР и частные компании построили множество новых дорог и других инфраструктурных объектов, разбивших на части многие леса, где живут панды, и фактически изолировавшие их друг от друга, разделив на 30 обособленных групп животных.

Панды развлекаются, катаясь с горок в китайском заповеднике Чэнду
© РИА Новости
Панды развлекаются, катаясь с горок в китайском заповеднике Чэнду

Как отмечает Пимм, его команде удалось насчитать около двух десятков крайне небольших популяций панд, насчитывающих менее десяти особей, что является крайне опасной ситуацией для их выживания и поддержания генетического разнообразия в последующих поколениях.

Поэтому ученые советуют властям Китая не только стимулировать миграцию фермеров из районов, соседствующих с лесами панд, но и создать условия для того, чтобы животные могли беспрепятственно перемещаться между лесами и соединяться с группами других медведей, а также установить четкие границы лесов, запрещающие любые формы человеческой активности.

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