Президентом Российской академии наук избран Александр Сергеев

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости, Анна Урманцева. Избранный на общем собрании РАН Александр Сергеев рассказал РИА "Наука" о том, что собирается делать сразу после окончания выборов.

— Каковы Ваши первые шаги на посту президента РАН?

— Конечно, самый первый шаг — это выборы нового президиума РАН. Он будет обновлен и омоложен, при этом оставаясь сплавом энергии молодых и мудрости старших. Я надеюсь, что Общее собрание РАН поддержит наши предложения.

Также среди важнейших первоочередных шагов — формулировка предложений академии по корректированию 253-ФЗ, принятого в 2013 году, в части изменения правового статуса РАН. Имеющийся сейчас статус федерального бюджетного учреждения просто не позволяет академии реально выполнять свои задачи и создает непреодолимые сложности во взаимодействиях с ФАНО. На встрече с кандидатами в президенты РАН в июне Владимир Путин допустил возможность идти именно по такому пути, и я считаю, что нам правильно будет использовать данную возможность. Вопрос о статусе — ключевой, и почти все кандидаты в своих выступлениях это признавали.

— Станет ли Алексей Ремович Хохлов вице-президентом РАН?

— Его кандидатура в вице-президенты будет предложена от меня общему собранию.

— Кому из бывших кандидатов в президенты вы предложите войти в президиум?

— Это будет темой переговоров в ближайшие сутки. Со своей стороны скажу, что я с огромным уважением отношусь ко всем моим соперникам и готов с ними всесторонне сотрудничать.

— Как отнеслись к вашей победе сотрудники в родном институте?

— Как к нашей общей победе, в которую институт вложил очень многое, и прежде всего свое имя.

— Как Вы собираетесь отпраздновать победу?

— Не знаю как, но знаю где. В Отделении физических наук РАН, которое меня выдвинуло и поддерживало. Это был мой главный козырь на выборах. Стол будет скромным, потому что назавтра штабу предстоит большая работа с ясной головой по формированию президиума. Вспомним с юмором перипетии предвыборной кампании с ее переживаниями, неожиданностями и курьезами. И обязательно поднимем тост за все СМИ, которые помогли нам широко и доброжелательно разнести по миру наши предложения о будущем науки и академии. Особый тост будет за РИА-Новости, на площадке которого произошло наше рукопожатие с Алексеем Хохловым, которое значительно изменило расклад сил в предвыборной кампании.