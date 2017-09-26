В РКС рассказали о ходе испытаний нового спутника "Канопус В-ИК"

АДЕЛАИДА (Австралия), 26 сен — РИА Новости. Орбитальные испытания нового российского спутника "Канопус-В-ИК" завершаются, спутник уже сейчас способен выполнять возложенные на него задачи, сообщил в интервью РИА Новости на Международном астронавтическом конгрессе-2017 директор проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) компании "Российские космические системы" (РКС) Виктор Селин.

"Настройка всех служебных систем завершена, прошли первые включения целевой аппаратуры, в том числе нашего радиометра МСУ-ИК СРМ. Мы получаем качественные данные", — сказал он.

По словам Селина, обычно на испытания уходит до шести месяцев, но информация в течение этого срока поступает регулярно.

"По решению заказчика она (информация) может быть использована потребителями и в тестовом режиме. То есть фактически спутник уже сейчас способен выполнять возложенные на него задачи", — уточнил представитель РКС.

Новый аппарат рассчитан на поиск возгораний на больших площадях: он "видит" в инфракрасном диапазоне поверхность всей планеты, всю Россию, а также ее отдельные области.

"Полоса обзора — 2 тысячи километров. Если мы говорим о территории России, то всю территорию страны он может покрыть за шесть-семь витков вокруг Земли. Фактически это означает, что МЧС очень оперативно сможет выявлять малейшие очаги лесных пожаров уже на ранней стадии", — заключил Селин.

"Канопус-В-ИК" был запущен и успешно выведен на целевую орбиту 14 июля 2017 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" и разгонным блоком "Фрегат".