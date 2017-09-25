Ученые вернули к жизни человека, пролежавшего в коме 15 лет

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Электрическая стимуляция блуждающего нерва помогла ученым "разбудить" человека, пролежавшего 15 лет в коме после тяжелой черепно-мозговой травмы, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Стимулируя блуждающий нерв, нам удалось показать, что мы можем улучшить состояние пациента и вернуть его в "наш мир" уже тогда, когда кажется, что все потеряно. Мозг сохраняет способность формировать новые связи и чинить себя даже в столь критической ситуации", — заявила Анжела Серигу (Angela Serigu) из Института когнитивных наук в Лионе (Франция).

Инсульты и различные травмы головы часто вводят человека в состояние, которое медики называют "смертью мозга". В таких случаях тело больного еще живет, если поддерживать его с помощью аппаратов искусственного дыхания и вывода отходов жизнедеятельности, однако мозг уже не функционирует. Фактически человека в таком состоянии можно признать мертвым, так как самостоятельно жить он уже не может.

Сегодня ученые считают, что люди, пролежавшие в подобном состоянии или в коме больше месяца, навсегда теряют шансы прийти в сознание, однако многие пациенты живут в таком виде десятки лет, прежде чем они умирают или их родственники принимают решение отключить их от систем поддержания жизни.

Серигу и ее коллеги работали с пациентом одной из клиник Лиона, который попал в автокатастрофу в возрасте 20 лет и провел в коме больше 15 лет. Как и многие другие люди в подобном состоянии, он не может выйти из комы из-за повреждения особых участков в мозге, связывающих его нижние отделы, управляющие жизнедеятельностью, с корой и другими частями нервной системы, отвечающими за работу разума.

Все эти части мозга, как рассказывают исследователи, связывает между собой так называемый блуждающий нерв – одна из самых длинных и сложных связок нейронов в теле человека, соединяющая десятки отдельных органов с мозгом. Эту связь, как предположили ученые, можно использовать для стимуляции "изолированных" частей нервной системы в мозге коматозных пациентов и формирования новых связей между ними.

Руководствуясь этой идеей, ученые установили в брюшной полости пациента особый электростимулятор, который был подключен к одному из окончаний блуждающего нерва и постоянно посылал в него особые наборы импульсов, частота и мощность которых менялась со временем.

Как отмечает Серигу, результаты этого эксперимента в разы превзошли относительно пессимистичные ожидания ученых – мужчина вышел из комы и начал реагировать на слова и действия окружающих и исполнять простые команды сиделок и родственников. К примеру, он заново приобрел способность следить за предметами глазами, научился двигать шеей и перестал засыпать, когда сиделка или его мать читали ему книгу. Кроме того, мужчина начал реагировать на резкие движения и проявлять другие реакции, которые не характерны для людей в коме.

Все эти положительные изменения, по словам биологов, проявлялись и на уровне электрической активности мозга. На ЭЭГ пациента появились так называемые тета-ритмы, свидетельствующие о наличии рудиментарного сознания, а число активных связей между разными отделами мозга заметно выросло.

Сейчас ученые готовятся провести новые клинические испытания с большим числом добровольцев, которые, как надеются Серигу и ее коллеги, подтвердят полученные ими результаты и помогут понять, что нужно сделать для дальнейшего улучшения состояния людей в коме.