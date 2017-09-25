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РИА Наука
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Ученые: высыхание Средиземного моря вызвало вспышку вулканизма в прошлом

18:0025.09.2017
(обновлено: 18:01 25.09.2017)
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© Sternai, PietroКарта Средиземного моря 6-5 миллионов лет назад и вызванные им вспышки вулканизма в Африке и ЕвропеКарта Средиземного моря 6-5 миллионов лет назад и вызванные им вспышки вулканизма в Африке и Европе
© Sternai, Pietro

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Загадочная вспышка вулканизма, произошедшая на юге Европы примерно 5-6 миллионов лет назад, оказалась связанной с тем, что Средиземное море тогда почти полностью высохло и его воды перестали "давить" на земную кору, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Примерно 5,9-5,3 миллиона лет назад частота извержений вулканов в Средиземноморье была примеронв два раза выше нормы. Почему это так? По логике вещей, только высыхание всего моря могло достаточно сильно повлиять на недра Земли и заставить их активнее вырабатывать магму на всей территории региона", — заявил Пьетро Стернай (Pietro Sternai) из университета Женевы (Швейцария).

Карта высохшего Средиземного моря во время Мессинского пика солености
© Фото : Paubahi
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Стернай и его коллеги изучали корни одного из самых загадочных событий в истории относительно недавнего геологического прошлого Земли – так называемого Мессинского пика солености, фантастического по своим масштабам кризиса, который произошел примерно 5-6 миллионов лет назад.

В это время, как рассказывают ученые, Средиземное море пережило несколько быстрейших и крайне серьезных эпизодов обмеления и даже высыхания, во время которых оно почти полностью пересыхало или превращалось в набор не связанных друг с другом соленых озер, а затем заново заполнялось водой.

Следами этого катаклизма являются многокилометровые залежи соли на южном побережье Европы. Все это происходило в мгновения ока по геологическим меркам – воды моря испарялись в воздух за примерно тысячу лет, а возвращались они еще быстрее – всего за несколько месяцев.

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В те времена, когда дно бывшего Средиземного моря было сушей, там царили действительно адские условия – температура воздуха часто превышала 80 градусов Цельсия, а давление было в 1,5 раза выше, чем на уровне моря сегодня. Почему это произошло, ученые пока не знают – часть считает, что в этом событии были "виноваты" тектонические плиты, чье движение закрыло Гибралтарский пролив, а другие – формирование льдов Антарктики, понизивших уровень океана.

Подобные события, как рассказывает Стернай, никогда не проходят бесследно для недр Земли. К примеру, завершение ледникового периода и отступление полярных льдов Земли на север привело к тому, что некоторые регионы Америки сегодня в буквальном смысле опускаются под воду с очень большой скоростью из-за исчезновения массы, поддерживавших их на "весу".

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Подобные соображения заставили ученых проверить, что поменялось в литосфере Европы после исчезновения почти 4,4 квадрильонов тонн воды из бывшего Средиземного моря. Как показали эти расчеты, понижение уровня моря на два километра и его распад на несколько крупных "озер" должны были привести к тому, что давление воды на кору Земли в окрестностях Италии, Марокко и Сицилии должно было резко упасть.

Это, как считают исследователи, привело к резкому усилению вулканизма, так как потоки магмы теперь могли беспрепятственно двигаться к поверхности Земли, не преодолевая давление гигантского "водяного столба" Средиземного моря, давившего на юг Европы и на север Африки.

Следы этого процесса, по словам Стерная, можно заметить в отложениях вулканических пород в тех регионах Средиземноморья, где потери воды были наиболее высокими. К примеру, за миллион лет Мессинского кризиса, в Италии и в других "горячих" точках произошло по 10-13 крупных извержений вулканов, а не 4-5 событий такого рода, как сегодня или до осушения моря.

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Вдобавок, открытие этой необычной связи между вулканами и уровнем моря, как считает Стернай, является еще одним аргументом в пользу "быстрой" теории развития Мессинского кризиса. По его словам, подобная вспышка вулканизма могла произойти только в том случае, если вода испарилась очень быстро, и это говорит о полной блокировке Гибралтара во время начала этой катастрофы. Схожие последствия могут ожидать Землю в будущем, если уровень моря резко изменится еще раз, заключают ученые.

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