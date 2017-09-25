Российские ученые нашли новый способ лечения черепно-мозговых травм

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сотрудники Института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского и факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В.Ломоносова выяснили, что введение витамина В1 пациенту с черепно-мозговой травмой помогает при восстановлении функций мозга. Результаты исследования приняты к публикации в журнале Shock.

Острая черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из основных причин инвалидности среди трудоспособного населения. ЧМТ приводит к физическим, психологическим и когнитивным повреждениям, нарушает функцию митохондрий — органоидов клетки, отвечающих за окисление органических соединений и использование освобождающейся при их распаде энергии для разных процессов в организме. При этом ученые еще не охарактеризовали механизмы нарушения функции митохондрий в той степени, которая бы позволила предложить эффективные терапевтические стратегии для лечения пациентов с ЧМТ.

"В данной работе мы впервые показали, что в митохондриях коры головного мозга черепно-мозговая травма вызывает дисфункцию митохондриального полиферментного комплекса 2-оксоглутарат-дегидрогеназы (молекулы этого комплекса ускоряют химические реакции в живых организмах). Более того, мы предотвратили такую дисфункцию при ЧМТ введением витамина В1 (тиамина), который является физиологическим активатором данного комплекса. Полученные в животной модели результаты указывают на то, что инъекции высоких доз тиамина пациентам с травматическими поражениями ЦНС могут иметь положительные эффекты для восстановления функций мозга", — пояснили авторы статьи — ведущий научный сотрудник отдела биокинетики НИИ ФХБ МГУ, доктор химических наук Виктория Буник и аспирант факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Гарик Мкртчян.

Ученые проводили работу с помощью животной модели ЧМТ. Они исследовали функции митохондрий методами медицинской энзимологии. На протяжении многих лет авторы разрабатывают идею о ведущей роли фермента 2-оксоглутарат-дегидрогеназы в патологиях мозга. Ученые уже предложили ряд регуляторов этого фермента, которые могут быть использованы для коррекции патологических состояний.

"Поскольку тиамин является известным фармакологическим препаратом, можно рекомендовать его введение при черепно-мозговых травмах в качестве нейропротектора — вещества, предупреждающего повреждение клеток мозга", — заключили ученые.

