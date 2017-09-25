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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли "двойника" первых галактик Вселенной в созвездии Рыси

16:0525.09.2017
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© Фото : ESA/Hubble and NASA; Acknowledgement: Judy SchmidtКарликовая галактика, снятая телескопом ХабблКарликовая галактика, снятая телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble and NASA; Acknowledgement: Judy Schmidt

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Астрономы обнаружили в созвездии Рыси галактику, недавно сформировавшуюся из первичной материи Вселенной, изучение которой указало на одну из главных проблем для зарождения жизни сразу после Большого Взрыва, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Большая часть звезд в галактике J0811+4730 вспыхнула за несколько миллионов лет до того, как до нас дошел ее свет. Это делает ее одним из самых "чистых" примеров примордиальных галактик, аналогом тех галактик, которые существовали в ранней Вселенной через миллиард лет после Большого Взрыва", — рассказывает Тринх Туан (Trinh Thuan) из университета Виргинии (США).

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© NASA / JPL-Caltech
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Как объясняют ученые, в первые эпохи жизни Вселенной звезды состояли почти на все 100% из водорода и гелия. Все остальные элементы, включая углерод, кислород, неон и железо возникли в их недрах в ходе термоядерных реакций и были затем разбросаны по галактикам взрывами сверхновых. Последующие поколения звезд породили еще большую массу астрономических "металлов" – элементов тяжелее водорода и гелия.

Небольшое количество этих "металлов" в ранней Вселенной заставляет большинство астрономов считать, что жизнь в первые эпохи просто не могла существовать – для ее появления необходимы планеты, которые не могли родиться из-за элементарной нехватки стройматериалов.

Как отмечает Туан, точный ответ на этот вопрос пока никто не знает, так как точное количество "тяжелых" элементов в первых галактиках и то, с какой скоростью увеличивалась их масса, измерить достаточно сложно. К примеру, наблюдения за древнейшими галактиками показывают, что азот и углерод в них формировались достаточно быстро, тогда как кислород, в силу различий в процессах, которые порождают эти элементы, в них или отсутствовал, или накапливался крайне медленно.

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© NASA
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Туан и его коллеги попытались найти точный ответ на этот вопрос, пойдя на хитрость – они наблюдали не за самыми древними и далекими галактиками Вселенной, а за относительно близкими к нам карликовыми "звездными мегаполисами", сформировавшимися относительно недавно из "чистой" материи межгалактической среды.

Подобные семейства звезд, как отмечают ученые, по всем своим свойствам похожи на первичные галактики Вселенной, однако их можно детально изучать при помощи современных телескопов. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили несколько сотен предположительно молодых карликовых галактик, пока они не натолкнулись на крайне необычный объект J0811+4730.

Эта галактика, расположенная в созвездии Рыси, сформировалась почти мгновения назад по космическим меркам, меньше 10 миллионов лет назад, и первое поколение звезд в ней еще пока не успело превратиться в сверхновые. Это позволило ученым оценить долю кислорода в ее первичной материи и оценить скорость его производства.

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© Фото : ESO
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Как показали эти замеры, кислорода в ней рекордно мало – его доля примерно на 8% ниже, чем в других юных карликовых галактиках. При этом скорость его производства была гораздо ниже, чем предполагали ученые, опираясь на зависимость между яркостью галактик и свойствами их звезд. Все это в очередной раз говорит в пользу того, что жизнь в ранней Вселенной вряд ли существовала, заключают ученые.

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