КАИР, 25 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ученые знают все способы, которые использовали древние египтяне, чтобы перевозить многотонные каменные блоки с юга на север страны к месту строительства великих пирамид Гизы, сообщил в интервью арабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" знаменитый египетский ученый-археолог и бывший глава министерства по делам древностей Египта Захи Хавас.

Накануне газета Daily Mail опубликовала статью, в которой утверждается, что группа археологов с помощью древнего папируса раскрыла тайну строительства пирамид. Сообщается, что в документе подробно изложен способ, который египтяне использовали более 4600 лет назад для доставки тяжелых гранитных и известняковых блоков на большие расстояния (более 800 километров: из Асуана на юге Египта в Гизу для строительства большой пирамиды Хеопса). В папирусе, в частности, рассказывается, что для транспортировки применялись специальные строительные водные каналы.

По словам Хаваса, в этом "открытии" нет ничего нового.

"Транспортировка осуществлялась из специального порта в месте разработки камня в Асуане на деревянных лодках, которые двигались по Нилу, а затем по строительным каналам вплоть до специально устроенного порта рядом с пирамидами", — сказал он.

Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы находится на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса составляет более 4,5 тысячи лет и состоит из трех великих пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина.