КАИР, 25 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ученые знают все способы, которые использовали древние египтяне, чтобы перевозить многотонные каменные блоки с юга на север страны к месту строительства великих пирамид Гизы, сообщил в интервью арабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" знаменитый египетский ученый-археолог и бывший глава министерства по делам древностей Египта Захи Хавас.
По словам Хаваса, в этом "открытии" нет ничего нового.
"Транспортировка осуществлялась из специального порта в месте разработки камня в Асуане на деревянных лодках, которые двигались по Нилу, а затем по строительным каналам вплоть до специально устроенного порта рядом с пирамидами", — сказал он.
Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы находится на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса составляет более 4,5 тысячи лет и состоит из трех великих пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина.