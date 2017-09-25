В Суздали археологи нашли захоронение модницы X века

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили в районе старинного русского города Суздаль (Владимирская область) захоронения, свидетельствующие о том, что Северо-Восточная Русь в X-XI веках была оживленным международным торговым и культурным "перекрестком", сообщает пресс-служба института.

Суздальское Ополье, обширное плато с невысокими холмами на территории современных Владимирской и Ивановской областей, в средние века было "ядром" Владимиро-Суздальской Руси. В середине XIX века граф Алексей Уваров предпринял на этой территории грандиозные археологические раскопки. Однако материалы этих раскопок, проводившихся в соответствии с методиками того времени, сегодня не могут служить полноценным источником для изучения истории Суздальской земли: полевые дневники раскопок Уварова лаконичны, чертежи и рисунки погребений не составлялись, огромная коллекция оказалась спутана и депаспортизирована.

С 2011 года ученые Института археологии ведут работы на крупном могильнике Шекшово, одном из немногих, где удалось найти погребения, не затронутые раскопками Уварова. 1852 году он насчитывал 244 кургана, а рядом находилось крупное поселение X-XII веков. Сегодня это пахотное поле без каких-либо следов курганных насыпей.

"При недавно завершившихся раскопках могильника Шекшово мы обнаружили погребение крайне "космополитичной" модницы — в ее могиле находились около 140 предметов. В их числе византийские и арабские монеты, украшения финских и славянских типов. Все это позволяет проследить "дальние" связи обитателей Суздальской земли и еще раз показать, что тогдашняя Русь была включена в интенсивный культурный и торговый обмен", — отметил руководитель раскопок, директор Института археологии Николай Макаров, слова которого цитируются в сообщении.

Речь идет о могиле, где покоятся останки женщины 20-29 лет. В ее могиле было найдено около 140 средневековых предметов, в основном украшения и детали одежды. Ее убор состоял из проволочных височных колец, ожерелья из стеклянных бус и бисера с тремя подвесками из монет, подковообразной фибулы, двух браслетов, серебряного, бронзового и стеклянного перстней. За головой погребенной находилась массивная треугольная подвеска с привесками. У колен находились две арочных подвески с волютами, у стоп — прямоугольные пластинчатые подвески с привесками, судя по их положению, – украшения обуви. В костюме погребенной сочетаются украшения финских и славянских типов, отмечается в сообщении.

При этом из трех монет в ожерелье, две — восточные (серебряные "брактеаты", монеты с чеканкой на одной стороне, подражания саманидским дирхемам Насра бен Ахмада, получившие распространение во второй половине X века), и одна — византийская. Это серебряный милиарисий императора Константина VII Багрянородного и его сына и соправителя Романа II. Именно он принимал княгиню Ольгу в Константинополе, и был автором трактата "Об управлении империей", одного из немногих источников информации о Руси X века. Византийская монета занимала центральное положение в ожерелье.

"Византийские серебряные монеты — редкая находка на древнерусских памятниках. В Суздальском Ополье ранее были найдены лишь четыре милиарисия, два обнаружил еще граф Уваров, еще две — находки последнего десятилетия из Шекшова и Тарбаева. Новая находка — еще одно свидетельство широких международных контактов и высокого благосостояния обитателей "большого поселения" в Шекшове", — отметил Макаров.

Еще одним важным результатом раскопок в Шекшове стало полученное учеными новое подтверждение, что на Северо-Востоке Руси в конце X — начале XI века существовал обычай давать погребенному "деньги на проезд". Эта традиция — снабжать мертвых монетой для оплаты перехода в загробный мир — известная с античности, но на Руси подобные погребения редки и плохо документированы.

В этот раз такая монета была найдена в погребении, где был похоронен мужчина 20-25 лет. В его могиле был найден нож, а также половинка арабского дирхема конца X века без ушка и подвешивания монеты в качестве украшения, который и играл роль "обола мертвых", отмечается в сообщении.