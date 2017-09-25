АНОСИНО (Московская область), 25 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал ряд вызовов, которые несет с собой развитие искусственного интеллекта, среди них – рост безработицы и возможность использования искусственного интеллекта в противоправных целях.

"Помимо преимуществ искусственный интеллект несет с собой и вызовы, в первую очередь, экономические. Для нашей страны, на мой взгляд, главной проблемой является вытеснение живой рабочей силы искусственным интеллектом вследствие роботизации", — сказал Левин на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Депутат отметил, что это касается банковской сферы, бухгалтерских, юридических услуг, промышленности и многого другого.

РФ как центр притяжения разработчиков

"Таким образом, уже в ближайшее время мы можем столкнуться с ростом безработицы. К примеру, в России только охранников насчитывается более полутора миллионов человек. Рано или поздно их заменять автоматизированные системы и на рынок рабочей силы выплеснется два процента работоспособного населения страны. Именно поэтому о том, как трудоустроить ту часть населения, которая потеряет работу в следствии развития новых цифровых технологий, нужно думать уже сейчас", — подчеркнул парламентарий.

Левин полагает, что не менее важным вызовом является использование искусственного интеллекта в противоправных целях.

"Любая технология помимо общественной пользы может приносить и вред. Самообучающимся машинам будет под силу казавшиеся ранее непробиваемые пароли и системы безопасности", — отметил он.

Для борьбы с этими явлениями необходимо создать такое законодательство, которое позволило не только обеспечить безопасность и права граждан, но и создать необходимые условия для того, чтобы Россия стала центром притяжения разработчиков технологий в сфере искусственного интеллекта, сказал депутат.

Польза для страны

В начале своего выступления, Левин обратил внимание на то, что в настоящее время искусственный интеллект доказывает свою пользу для РФ.

"В условиях нехватки медицинских кадров искусственный интеллект, по выражению Владимира Путина, может стать основным механизмом сбережения людей, он может помочь структурировать имеющиеся медицинские данные и по средствам выявления закономерностей ориентировать врачей при принятии решений", — сказал парламентарий.

Он отметил, сославшись на мнение военных экспертов, что искусственный интеллект может изменить и военное дело так же радикально, как в свое время его изменило ядерное оружие. По словам Левина, искусственный интеллект, робототехника активно внедряется и в сельское хозяйство. Он подчеркнул, что искусственный интеллект изменит весь привычный уклад во всех отраслях.