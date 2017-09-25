РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

В ГД назвали вызовы, которые принесет развитие искусственного интеллекта

12:1225.09.2017
(обновлено: 12:14 25.09.2017)
0970
© Fotolia / Mopic Искусственный интеллект. Архивное фотоИскусственный интеллект. Архивное фото
© Fotolia / Mopic

АНОСИНО (Московская область), 25 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал ряд вызовов, которые несет с собой развитие искусственного интеллекта, среди них – рост безработицы и возможность использования искусственного интеллекта в противоправных целях.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путину рассказали, когда искусственный интеллект "съест" человеческий
"Помимо преимуществ искусственный интеллект несет с собой и вызовы, в первую очередь, экономические. Для нашей страны, на мой взгляд, главной проблемой является вытеснение живой рабочей силы искусственным интеллектом вследствие роботизации", — сказал Левин на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Депутат отметил, что это касается банковской сферы, бухгалтерских, юридических услуг, промышленности и многого другого.

Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
Яндекс создал "гибридный" искусственный интеллект для перевода текстов
"Таким образом, уже в ближайшее время мы можем столкнуться с ростом безработицы. К примеру, в России только охранников насчитывается более полутора миллионов человек. Рано или поздно их заменять автоматизированные системы и на рынок рабочей силы выплеснется два процента работоспособного населения страны. Именно поэтому о том, как трудоустроить ту часть населения, которая потеряет работу в следствии развития новых цифровых технологий, нужно думать уже сейчас", — подчеркнул парламентарий.

РФ как центр притяжения разработчиков

Левин полагает, что не менее важным вызовом является использование искусственного интеллекта в противоправных целях.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в рамках ПроеКТОриЯ в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Искусственный интеллект Путина довел Америку до истерики
"Любая технология помимо общественной пользы может приносить и вред. Самообучающимся машинам будет под силу казавшиеся ранее непробиваемые пароли и системы безопасности", — отметил он.

Для борьбы с этими явлениями необходимо создать такое законодательство, которое позволило не только обеспечить безопасность и права граждан, но и создать необходимые условия для того, чтобы Россия стала центром притяжения разработчиков технологий в сфере искусственного интеллекта, сказал депутат.

Польза для страны

В начале своего выступления, Левин обратил внимание на то, что в настоящее время искусственный интеллект доказывает свою пользу для РФ.

Робот. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, сможет ли искусственный интеллект развязать войну
"В условиях нехватки медицинских кадров искусственный интеллект, по выражению Владимира Путина, может стать основным механизмом сбережения людей, он может помочь структурировать имеющиеся медицинские данные и по средствам выявления закономерностей ориентировать врачей при принятии решений", — сказал парламентарий.

Он отметил, сославшись на мнение военных экспертов, что искусственный интеллект может изменить и военное дело так же радикально, как в свое время его изменило ядерное оружие. По словам Левина, искусственный интеллект, робототехника активно внедряется и в сельское хозяйство. Он подчеркнул, что искусственный интеллект изменит весь привычный уклад во всех отраслях.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена