Правительство Франции запретит глифосат и другие ГМО-гербициды в 2022 году

Акции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто в США

Акции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто в США

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Правительство Франции приняло решение полностью запретить глифосат, пестицид, применяемый для защиты посадок ГМО-растений, в 2022 году, сообщает Phys.org

"Премьер-министр принял решение, что этот продукт будет запрещен на территории Франции к концу сроков работы текущего правительства. То же самое будет касаться и других пестицидов, похожих на глифосат и несущих опасность для здоровья нации", — заявил Кристоф Кастанье (Christophe Castaner), официальный представитель правительства.

Генно-модифицированные организмы получают, встраивая в их ДНК отдельные гены. Эта технология позволяет выводить растения, животных или бактерии с заранее заданными свойствами. Обычно при попытках запретить ГМО речь идет о генетически модифицированных растениях, которые выращиваются для употребления в пищу людьми или животными.

Распространение ГМО в последние годы начало вызывать широкую общественную реакцию, появились как ярые сторонники, так и противники таких сортов растений, утверждающие, что употребление продуктов на их базе в пищу ведет к развитию рака и других нарушений в организме.

Сторонники ГМО, наоборот, утверждают, что их посадки сокращают использование пестицидов и гербицидов, чье негативное влияние на организм было давно доказано учеными.

Чужеродные гены, встроенные в ГМО, помогают таким растениям избегать действия этих отравляющих веществ, помогающих фермерам расчистить "жизненное пространство" для их будущего урожая. Символом подобных гербицидов является вещество под названием глифосат – основной компонент средств, продаваемых фирмой Monsanto вместе с ее ГМО-продукцией.

На сегодняшний момент у ученых есть данные, которые одновременно и говорят в пользу того, что глифосат опасен для здоровья человека, и абсолютно противоположные данные экспериментов и наблюдений. Эта неоднозначность заставляет многих людей и экологические организации критиковать Monsanto и требовать запрета глифосата и всех подобных пестицидов в целом.

Правительство Франции решило совершить подобный шаг в ответ на предложение Европейской Комиссии продлить разрешение на использование глифосата на десять лет. По словам Кастанье, представители Франции в общеевропейских органах власти будут способствовать расширению действия этого запрета на территории всего ЕС, а французские ученые – попытаются найти безопасную альтернативу этому гербициду.