Астрономы нашли звезду, съевшую больше дюжины двойников Земли

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Планетологи нашли в созвездии Кассиопеи необычную пару звезд, одна из которых, получившая говорящее имя "Кронос", съела около дюжины двойников Земли в прошлые годы своей жизни, говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org

"Меня очень поразило и обрадовало то, что я увидела, когда я изучила состав этих звезд. Как правило, различия в химическом составе между звездами с планетами и без планет бывают очень небольшими. В данном случае их можно увидеть почти невооруженным глазом", — комментирует открытие Джоанна Теске (Johanna Teske) из Обсерватории Карнеги в Пасадене (США), чьи слова приводит журнал New Scientist.

Загадка в созвездии Кассиопеи

Звезды, как показывают недавние наблюдения десятков групп астрономов, могут периодически разрушать и "съедать" планеты, которые вращаются вокруг них. Это может происходить на самых ранних этапах существования, когда планеты только рождаются, и в самом конце жизни, когда внешние оболочки звезды раздуваются и обволакивают планеты, и даже после того, как светило умирает и превращается в белого карлика или нейтронную звезду.

В прошлом ученые не уделяли пристального внимания подобным событиям, так как они считали, что они не приводят к серьезным изменениям в облике и поведении звезд. Относительно недавно планетологи выяснили, что это на самом деле не так – "поедание" планет сильно меняет спектр белых карликов и нейтронных звезд, и может радикально поменять поведение обычных звезд, делая их более крупными и менее яркими.

Сем-Ён Ох (Semyeong Oh) из Принстонского университета (США) и ее коллеги нашли один из самых необычных примеров подобного космического "каннибализма", изучая пару необычных звезд — HD 240430 и HD 240429 – недавно открытых в созвездии Кассиопеи.

Эти светила, как рассказывают ученые, внешне являются почти неотличимыми друг от друга – они сформировались примерно 4 миллиарда лет назад в одних и тех же "звездных яслях" и с тех пор путешествуют по космосу вместе, находясь на расстоянии всего в два световых года друг от друга. Сейчас они находятся примерно в 320 световых годах от Земли и являются, как считают некоторые астрономы, частью необычной двойной звездной системы, половинки которой ведут себя не так,как другие пары светил.

Ох и ее коллеги пытались проверить, так ли это на самом деле, так как у HD 240430 и HD 240429 есть одна особенность, которая не позволяла так говорить. В недрах первой звезды, как показывали замеры ее спектра, содержится намного больше некоторых "металлов" – элементов тяжелее водорода и гелия – чем в ее "соседке".

Титаны космоса

Как правило, подобные различия говорят о том, что звезды сформировались в разных уголках галактики, где облака межзвездного газа содержат в себе разные доли углерода, кислорода, калия и других элементов. С другой стороны, сам факт встречи двух звезд, их схожие размеры и возраст говорят в пользу обратного.

Причина этого "невозможного" парадокса, как обнаружили Ох и ее коллеги, скрывалась в различиях в концентрации различных "металлов" в недрах HD 240430 и ее более "чистой" соседки. Ученые заметили, что все вещества, доля которых сильно различается, присутствуют в большом количестве в одном типе небесных тел – в планетах и в каменистых астероидах.

Как показывают расчеты исследователей, это светило, получившее имя "Кронос", должно было съесть, подобно титану из древнегреческих мифов, больше десятка землеподобных планет или несколько каменистых "супер-Земель", чья общая масса примерно в 15 раз больше, чем у Земли. В таком случае спектр HD 240430 станет таким, как он выглядит в реальности.

Как такое могло произойти? Как предполагают ученые, "Кронос" и его брат "Криос" относительно недавно сблизились с другой звездой, притяжение которой "взболтало" их планетную систему и дестабилизировало ее. В результате этого часть или все планеты упали на "Кронос", следами чего являются относительно высокие доли лития в его материи, обычно исчезающего с поверхности звезд, аналогичных HD 240430 и HD 240429, через несколько миллионов лет после такого "обеда".

Сейчас ученые заняты поисками планет на окраинах этой звездной системы, потенциально переживших этот катаклизм. Их открытие, как надеются планетологи, поможет нам понять, как именно и когда "Кронос" съел своих "детей".