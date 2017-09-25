Роскосмос не планирует отстыковывать от МКС российский сегмент станции

АДЕЛАИДА (Австралия), 25 сен — РИА Новости. Россия не планирует отсоединять свой сегмент от Международной космической станции (МКС), сотрудничество с партнерами будет продолжено, заявил глава госкорпорации Роскосмос на полях Международного астронавтического конгресса в Австралии.

"У нас нет планов отделять российский сегмент от МКС и хотим продолжить наше сотрудничество с партнерами", — сказал он на пресс-конференции глав космических агентств России, Европы, Японии, Китая и США.

Как в свою очередь заявил журналистам директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев, в Роскосмосе настроены на продолжение совместной эксплуатации Международной космической станции в рамках предусмотренных проектом сроков.

"Мы планируем продолжать совместную работу также и на низкой околоземной орбите. Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию велись на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда, конечно, какие-то меры со своей стороны принимать будем. Однако пока такого решения нет. Как и нет задач ни с нашей, ни с американской стороны о сокращении сотрудничества", — заключил он.