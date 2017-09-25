"Протон-М" с китайским спутником установили на стартовый стол на Байконуре

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и телекоммуникационным космическим аппаратом AsiaSat-9, запуск которого планируется 28 сентября, вывезена из технологической заправочной площадки и установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур, сообщили журналистам в понедельник в Центре Хруничева (производитель ракет "Протон-М").

"Ракета космического назначения (РКН) в соответствии с графиком установлена в вертикальном положении на стартовом столе. Пусковой расчет начал работу по подготовке РКН "Протон-М" к запуску, который планируется 28 сентября", — говорится в сообщении.

AsiaSat-9 — геостационарный телекоммуникационный спутник высокой мощности, заменит спутник AsiaSat-4 в орбитальной позиции 122 градусов в. д. и обеспечит телевизионное вещание и телекоммуникационные услуги на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.