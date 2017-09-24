В Китае робот-стоматолог провел первую операцию без участия человека

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Разработанный в Китае робот-стоматолог впервые прооперировал пациента без участия врачей, сообщает South China Morning Post.

Робот вставил пациенту в рот два искусственных зуба, напечатанных на 3D принтере. Перед операцией медики задали направление и угол движений и установили параметры глубины, необходимые для того, чтобы новые зубы встали на место максимально точно. При этом машина была способна корректировать установки в зависимости от движения пациента.

Отмечается, что робот установил имплантаты с погрешностью 0,2-0,3 миллиметра, что отвечает всем стандартам.

По словам экспертов, для Китая такая разработка особенно актуальна, поскольку в стране не хватает квалифицированных дантистов. Исследования показали, что в год в стране устанавливается порядка миллиона имплантатов, однако многим пациентам после операции снова приходится обращаться к стоматологу из-за хирургических ошибок.