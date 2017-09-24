РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Аппаратная "тайм-бомба": как микросхема способна вмешаться в происходящее

08:0024.09.2017
07850
© FotoliaВнедрение микрочипа в электронную микросхемуВнедрение микрочипа в электронную микросхему
© Fotolia

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анна Урманцева. Утро. Москва. Около входа в метро стоит странная очередь из людей, пытающихся войти внутрь. Из перехода идет противоположный поток. Несколько человек обсуждают свои транспортные карты, число поездок на которых почему-то обнулилось. Ноль поездок высвечивается даже на тех картах, которые были куплены только что в кассах метрополитена. Автобусы, троллейбусы, трамваи — весь транспорт парализован из-за сбоя в работе карт. Специалисты транспортного департамента пытаются разобраться в ситуации, но понимают, что все их компьютеры почему-то разом перестали работать. Через несколько часов становится понятно, что в такой ситуации оказались транспортные департаменты всех городов.

Так художник представляет себе работу мемристора, созданного на основе нового материала из эпитаксиальных пленок
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Российские ученые испытали новый материал для нейрокомпьютеров
Эта придуманная фантастическая картина, на самом деле, не является столь уж невозможной, если предположить, что любые микросхемы, которые традиционно покупаются за рубежом, могут иметь незадокументированные возможности. Такая мина замедленного действия, заложенная в чип, традиционно называется закладкой. Стоит только дистанционно активировать аппаратную закладку, и в негодность могут прийти электронные устройства, карты, компьютеры — любая цифровая аппаратура.

© Fotolia / iakovlevПечатная плата
© Fotolia / iakovlev
Печатная плата

Термин "закладка" уже давно не является сленгом, он даже внесен в государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р 51275-99) техническим комитетом по стандартизации (раздел "Защита информации"). Речь там идет о различных несанкционированных способах доступа к защищаемой информации, в том числе и об использовании закладок.

Так художник представил себе наноплащ-невидимку
© Фото : Xiang Zhang group, Berkeley Lab/UC Berkeley
Ученые из США создали плащ-невидимку для микросхем
Закладки (backdoors) можно разделить на три группы: алгоритмические, программные и аппаратные. Алгоритмические закладки — это преднамеренное скрытое искажение части алгоритма программы, в результате которого возможно появление функций, не предусмотренных инструкцией. Программные закладки вносятся непосредственно в цифровой код. А вот аппаратные представляют собой электронные микросхемы, скрытно внедряемые в элементы атакуемой информационной системы.
Здесь существует два пути. Можно добавлять в микросхему дополнительные логические цепи, а можно изменить работу уже имеющихся в схеме микротранзисторов. Если первый вариант еще возможно, хоть и с очень большим трудом, найти при микроскопии или применив специализированный метод поиска подобных модификаций, то второй способ размещения аппаратных закладок недоступен для обнаружения вообще.

© FotoliaРабота с электронными микросхемами
© Fotolia
Работа с электронными микросхемами

 

Самые примитивные варианты аппаратных закладок знакомы почти всем — это клавиатурные шпионы, или кейлоггеры (англ. keylogger) — микроустройства, регистрирующие различные действия пользователя: нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, нажатия клавиш мыши и движения ею. Они могут располагаться в самой клавиатуре, в системном блоке, подключаться между клавиатурой и компьютером, быть замаскированными под переходники.

Алмазные транзисторы сделают компьютеры неуязвимыми для перегрева и радиации
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые: алмазные транзисторы сделают компьютеры неуязвимыми для радиации

Другой известный широкой публике вариант аппаратной закладки — так называемая "ливанская петля" — прием, с помощью которого блокируется банковская карта, после того как ее вставляют в банкомат. Владелец банковской карты пытается ее вытащить, но это оказывается невозможным. Однако как только он отходит от банкомата, злоумышленник может эту карту забрать.

По сравнению с этими грубыми вариантами аппаратных закладок современные технологии позволяют разместить нужную логическую схему на этапе проектирования, спрятав ее внутри миллиардов микротранзисторов. Пока их количество изменялось сотнями и тысячами, еще можно было обнаружить тот кусочек логики, который предназначен для описания действий, не обозначенных в программе. Когда транзисторов миллиард — закладку обнаружить просто невозможно.

© Fotolia / elen31Печатная плата
© Fotolia / elen31
Печатная плата

 

Большинство стран, работающих со сложной техникой, привыкли составлять интегральные микросхемы для своих устройств из IP-блоков (intellectual property — интеллектуальная собственность разработчика), купленных за рубежом. Это похоже на конструктор Lego. Каждый специализированный IP-блок отвечает за свой "отрезок работы". Есть, например, IP–блок, обеспечивающий взаимодействие с USB. Если вы не включите этот блок в свое устройство, ваш прибор подключаться к USB не будет.

Производство чипов на заводе Микрон. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Минпромторг признал полностью отечественными чипы для биопаспортов
Разработка отечественных IP-блоков — дело чрезвычайно дорогое, за одну лицензию на средство проектирования придется заплатить 100 000 долларов в месяц, кроме того, сама разработка займет год-полтора. Поэтому даже в отечественных процессорах, например Baikal-T1 (основа систем управления станками), используются готовые IP-блоки зарубежного производства, с потенциальной возможностью внедрения аппаратных закладок. В отечественных банковских картах "Мир" также используются зарубежные IP-блоки, несмотря на настойчивые предложения российских производителей микроэлектроники создать банковскую карту "с нуля". Что же это за национальная платежная система, если существует гипотетическая возможность, что где-то в Корее нажмут кнопку, и все сгорит?

Комментирует директор по коммуникациями связям с органами государственной власти АО "НИИ молекулярной электроники" (НИИМЭ) Алексей Дианов: "Мы считаем, что в стратегических отраслях российской экономики должна использоваться только отечественная элементная база, потому что это единственная гарантия отсутствия вредоносных закладок. А поскольку у нас сейчас жизнь вся цифровая, то эти закладки могут быть везде. Пока мы не добьемся, чтобы в системах телекоммуникаций, финансов, транспорта стояла бы российская микроэлектроника и желательно российского производства — мы потенциально уязвимы. То, что мы используем, мы используем, надеясь на то, что либо там ничего постороннего не записано, либо это не пустят в ход. Согласитесь, это очень слабый аргумент, чтобы чувствовать себя защищенным".

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена