В Женеве открылась выставка скандального анатома фон Хагенса

ЖЕНЕВА, 23 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Анатомическая выставка "Body Worlds – жизненный цикл" анатома Гюнтера фон Хагенса, скандально известного под именем "Доктор Смерть", открылась в Женеве. В планах создателей – однажды приехать и в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Меняет жизни людей

Уникальная экспозиция, которая будет открыта до 7 января 2018 года, состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью полимерной пластинации. Всего в выставочном комплексе Palexpo представлено свыше 200 пластинатов, показывающих не только человека во всех подробностях от рождения и до смерти, но и все внутренние органы по отдельности. Аудиогид был озвучен самим фон Хагенсом, который рассказывает посетителям не только об экспонатах, но и о научных изысканиях, а также об истории анатомии и мотивах доноров, предоставивших свои тела для экспериментов. Как ожидается, экспозицию посетит порядка 500 тысяч человек.

© AFP 2017 / Orlando Sierra Анатомическая выставка реальных человеческих тел "Body Worlds" в Тегусигальпе, Гондурас. 8 ноября 2012 © AFP 2017 / Orlando Sierra Анатомическая выставка реальных человеческих тел "Body Worlds" в Тегусигальпе, Гондурас. 8 ноября 2012

"Я хочу, чтобы люди выходили с этой выставки воодушевленными, потому что они здесь видят, в первую очередь, самих себя и свою жизнь… Все, что мы делаем со своими телами, имеет значение. Все, что вы едите, растворяется и становится частью вас. Если вы активны и занимаетесь спортом, это будет оказывать на вас моментальный эффект. И мы сделали эту выставку, чтобы очевиднее показать все это, чтобы вложить это в головы людей и дать им знание. Это изменит их жизни", — рассказала РИА Новости жена создателя техники пластинации фон Хагенса и куратор выставок Body Worlds Анджелина Вэйли.

По ее словам, вся представленная на выставке информация изложена максимально доступным языком, чтобы ее поняли не только профессионалы, но и маленькие дети. Кроме того, многие из тех, кто приходит на выставку, никогда в жизни не видели труп, поэтому создатели большое внимание уделяют эстетической сторонне экспозиции. Это качественно отличает их от похожих экспозиций, которые проводятся по всему миру. На выставке также при помощи обучающего видео подробно рассказывается о самом процессе пластинации.

"Чем более открытыми мы будем, тем меньше будет противоречивой интерпретации нашей работы", — подчеркнула куратор.

Будет ли выставка в России?

Говоря о возможности приезда Body Worlds в Россию, Анджелина Вэйли отметила, что такое желание есть. Однако у нее есть опасения культурного недопонимания и пока нет необходимых партнёров и спонсоров.

"Мир большой, мы много где были, и Россия является одним из тех мест, куда мы хотели бы приехать. Но мы должны принимать во внимание много вещей, когда входим в новую культурную среду. К примеру, мы не владеем языком, нам нужны партнеры, и нам нужны спонсоры…. Так что мы пока не уверены, что это сработает в России. Это может сработать, но мы пока не пробовали", — отметила она.

Куратор выставки подчеркнула, что процесс пластинации очень дорогостоящий, однако пока все выставки и лабораторные работы проводятся исключительно на средства, собранные от продажи билетов.

Технология и обучение

Фон Хагенс изобрел технику пластинации, позволяющую сохранять живые организмы, в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости тела на твердеющий пластик, что позволяет ему застывать в какой угодно позе. Таким образом мертвое тело может храниться до 50 тысяч лет. Для пластинации используются тела людей, решившихся на донорство, – всего таковых насчитывается уже свыше 17 тысяч по всему миру (примерно 7,5 тыс – мужчины, 9,5 тыс – женщины), из них почти 2 тысячи человек уже скончались. На создание одного пластината уходит порядка 1500 часов.

© AFP 2017 / Orlando Sierra Анатомическая выставка реальных человеческих тел "Body Worlds" в Тегусигальпе, Гондурас. 8 ноября 2012 © AFP 2017 / Orlando Sierra Анатомическая выставка реальных человеческих тел "Body Worlds" в Тегусигальпе, Гондурас. 8 ноября 2012

Работы фон Хагенса выставлялись в 26 странах по всему миру, их увидело свыше 45 миллионов человек. В настоящее время существует две постоянные экспозиции Body Worlds – в Амстердаме и Берлине. Еще один музей откроется на следующей неделе в немецком городе Гейдельберге, где врач начал свою работу в 70-е. Посмотреть на весь процесс производства пластинатов можно в лаборатории фон Хагена "Пластинариум" в немецком городе Губен.

По мнению организаторов Body Worlds, вместе с эстетической составляющей, выставка несет в себе еще и обучающий элемент. К примеру, сравнение легких здорового человека и легких курильщика может помочь большему количеству людей бросить курить. А увеличенная печень алкоголика должна указать на вред излишнего употребления спиртных напитков. В женевской версии экспозиции также подробно рассматривается влияние питания не человеческое тело, а также регулярных занятий спортом.

Скандалы и критика

Несмотря на огромный интерес со стороны публики, открытие Body Worlds в Женеве вызвало негативную реакцию у депутатов консервативной Народной партии Швейцарии. Представитель партии в правительстве кантона Женева Марк Фалькет заявил, что выставка "оставляет чувство отвращения" и является кощунством, а демонстрация трупов не может нести никакого образовательного смысла. По его словам, данная экспозиция нарушает конституцию Женевы, так как противоречит принципу защиты достоинства человека.

Организаторы выставки на эти заявления ответили статистикой, представив данные опроса, проведенного среди посетителей предыдущих экспозиций. Так, лишь 5% опрошенных сочли, что в какой-то мере выставленные пластинаты могут нести угрозу достоинству человека.

Эстетика фон Хагенса не первый раз вызывает неоднозначную реакцию у зрителей. Сам он уверяет, что его экспозиции носят в первую очередь просветительский характер. Однако в ряде стран в отношении анатома и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело против фот Хагенса, который провел публичное вскрытие трупа в лондонской художественной галерее "Атлантис". А в России "Доктор Смерть" фигурировал в 2002 году в качестве свидетеля по делу о поставке в его Институт 56 трупов и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска. Именно после подобных скандалов фон Хагенс и начал использовать в своих экспериментах только тела доноров.