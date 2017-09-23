Ученые назвали главную пользу недосыпания

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские психологи установили, что депривация сна помогает в борьбе с депрессией. Статья опубликована в издании The Journal of Clinical Psychiatry.
Оказалось, что полное или частичное нарушение сна смягчало симптомы депрессивного состояния, что, по мнению психологов, подтверждает эффективность подобного рода "терапии".
Ранее американские медики установили, что систематическое недосыпание повышает вероятность смерти от инсульта у людей, страдающих сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Специалисты рекомендовали таким пациентам спать не менее шести часов в сутки.