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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, когда у животных появился настоящий желудок

17:5922.09.2017
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© Фото : F. ChenТрилобит Palaeolenus lantenoisi, предположительно первый обладатель настоящей пищеварительной системыТрилобит Palaeolenus lantenoisi, предположительно первый обладатель настоящей пищеварительной системы
© Фото : F. Chen

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Трилобиты были первыми обладателями "настоящего" желудка и сложной пищеварительной системы, помогавшей им эффективнее переваривать пищу уже 514 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Трилобиты являются первыми многоклеточными животными, останки которых ученые находили в больших количествах в самых древних породах Земли. Их экзоскелет содержал в себе большое количество минералов, благодаря чему их окаменелости хорошо сохранились. Мягкие ткани трилобитов, как и всех остальных животных, отпечатываются в породах крайне редко, что подчеркивает важность нашего открытия", — заявила Мелания Гопкинс (Melania Hopkins) из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке (США).

Отпечаток тела и мозга Odaraia alata
© Фото : Javier Ortega-Hernández
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Трилобиты являются одной из "икон" кембрийской эпохи – знаковой эры в истории эволюции жизни Земли, когда появились все современные типы живых существ, в том числе самые далекие предки человека. Эти членистоногие существа, как показывают их отпечатки, вели активный образ жизни, охотясь на "слепых" червей из засады, используя одну из главных инноваций эпохи "кембрийского взрыва" – первые полноценные глаза.

Гопкинс и ее коллеги выяснили, что трилобиты могли быть первыми обладателями другого биологического новшества – полноценного желудка и сложной системы пищеварения, изучая окаменелости, которые они нашли на востоке китайской провинции Юннань.

Во времена кембрия эта часть Китая и почти вся Восточная Азия были покрыты мелкими морями, на дне которых сложились идеальные условия для формирования особых сланцев, в которых могут сохраняться отпечатки мягких тканей и самых мелких черт анатомии животных. Поэтому ученые постоянно изучают новые окаменелости, которые находят в данном регионе Китая в надежде понять, как были устроены первые обитатели морей нашей планеты.

Так художник представил себе охотящегося трилобита
© Фото : Stacy Turpin, University of Missouri
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В прошлом, как рассказывает Гопкинс, среди ученых не было консенсуса насчет того, как именно трилобиты переваривали пищу. Часть палеонтологов считала, что их пищеварительная система была похожа на полую трубку, которая проходила через весь организм и была покрыта железами, выделявшими пищеварительные соки.

Другие ученые предполагали, что трилобиты переваривали пищу в "мешке", своеобразном примитивном желудке, намеки на существование которого они находили в других окаменелостях. Оказалось, что это предположение было ближе к истине – Гопкинс и ее коллеги нашли в провинции Юннань сразу два вида прмитивных трилобитов, имевших подобные "мешки" — Redlichia mansuyi и Palaeolenus lantenoisi.

Так художник представил себе китовую акулу Кембрия Tamisiocaris borealis
© Фото : Bob Nicholls/Bristol University
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Кроме того, ученым удалось найти и своеобразное "потерянное звено" эволюции – один из других трилобитов, найденных в кембрийских отложениях Китая, имел и "мешок", и трубку, покрытую пищеварительными железами. Как считают ученые, все это указывает на то, что настоящий желудок и пищевод появились примерно на 20 миллионов лет раньше, чем считали их коллеги.

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