Ученые выяснили, как воспитать в ребенке упорство

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Целеустремленность и упорства — качества, которые усваиваются детьми в раннем возрасте, выяснили ученые из Массачусетского технологического института (MIT). Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Ученые провели эксперимент, в котором годовалых детей (15 месяцев) разделили на две группы: одним показали, как взрослый человек с трудом пытается выполнить простое задание, например, вытащить игрушку из контейнера, другим — как справляется с этой задачей без каких бы то ни было усилий. После этого исследователи пошли на уловку: детям показали музыкальную шкатулку и включили музыку, активировав ее удаленно, а когда ученые покинули комнату, малыши в присутствии родителей должны были попытаться снова включить звук, нажимая на фальшивую кнопку на шкатулке.

Эксперимент показал, что младенцы, которые видели упорство взрослых, нажимали на кнопку в два раза чаще тех, кому показали "более успешных" в этом деле людей. При этом ученые специально поставили перед маленькими и большими участниками разные задачи — младенцам не показывали, как управляться со шкатулкой, чтобы исключить гипотезу о том, что дети просто подражали увиденному.

"Мы привыкли думать об упорстве как о присущей человеку черте характера. Я полагаю, что явление гораздо глубже. Мы можем учиться и менять наши способы целенаправленного действия в зависимости от социального контекста", — считает автор исследования, специалист по психологии развития из MIT Джулия Леонард.

По словам профессора Университета Мэриленда Лукаса Батлера, не принимавшего участие в исследовании, ум и талант ребенка играют важную роль в воспитании, однако не менее значимы и установки, которые мотивируют детей добиваться результата.

"Детям, особенно в таком возрасте, присуще интересоваться, чем занимаются родители. Дайте им понаблюдать за тем, как вы справляетесь со своими бытовыми обязанностями, например, каждодневными хлопотами по дому, и это даст плоды. Они могут что-то понять про старание", — полагает профессор.