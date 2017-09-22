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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы узнали, чем закончилась встреча Марса, кометы и вспышки с Солнца

17:2422.09.2017
(обновлено: 17:32 22.09.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе тройную встречу Марса, кометы и выброса с СолнцаТак художник представил себе тройную встречу Марса, кометы и выброса с Солнца
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Сближение кометы Сайдинг-Спринг с Марсом в октябре 2014 года закончилось крайне необычным образом. В момент встречи с планетой в нее "врезался" корональный выброс с Солнца, лишивший "косматое чудовище" хвоста и помешавший ученым раскрыть его состав, рассказали ученые, выступавшие на планетологической конференции EPSC в Риге.

"Комета Сайдинг-Спринг пролетела на невероятно небольшом расстоянии от Марса, в три раза меньшем, чем дистанция между Землей и Луной. Это одно из самых интересных событий в космосе, которое можно увидеть за всю жизнь. Марс в буквальном смысле "нырнул" в газовый хвост кометы на несколько часов. Оказалось, что этот праздник жизни испортила вспышка на Солнце, ударившая по Марсу за несколько часов до этой встречи", — рассказывает Беатрис Санчес-Кано (Beatriz Sanchez-Cano), астроном из университета Лестера (Великобритания).

Цветной снимок Марса, сделанный марсоходом Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Комета в 2014 году может врезаться в Марс и оставить кратер в 500 км

В начале 2013 года астрономы из австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг открыли крайне необычную комету C/2013 A1, которая, как тогда считали, могла стать главной героиней катастрофы планетарных масштабов. Как показывали расчеты планетологов, данное "косматое чудовище" должно было встретиться с Марсом в конце октября 2014 года и пройти на расстоянии в 105 тысяч километров от его поверхности.

Эта встреча могла завершиться двумя путями – падением C/2013 A1 на поверхность Марса и образованием 500-километровой воронки, или же попаданием большой части материи ее "хвоста" в атмосферу Марса. К этому знаменательному событию ученые готовились целый год, и за ним следило сразу три зонда на орбите красной планеты – европейский аппарат "Марс-Экспресс", и два спутника НАСА, "ветеран" Mars-Odyssey и "новичок" MAVEN.

Миссия Maven создана для того, чтобы разгадать тайну марсианской атмосферы.
© NASA / GSFC
Зонд НАСА нашел "реки" из металлов в атмосфере Марса

Эти наблюдения, как надеялись ученые, должны были помочь раскрыть химический состав кометы, раньше никогда не посещавшей пределы внутренней части Солнечной системы, и поэтому сохранившей в себе следы первичной материи, из которой были "слеплены" Земля и другие планеты.

Шоу, как продолжает Санчес-Кано, было испорчено другим космическим феноменом — мощной вспышкой на Солнце, выброс от которой достиг Марса фактически в тот же самый момент, когда "хвост" Сайдинг-Спринг начал проходить через атмосферу красной планеты.

По ее словам, ученые узнали об этом только сейчас, когда они решили сопоставить данные со всех трех спутников, пытаясь получить наиболее полную картину этого эпохального сближения кометы и планеты. Анализируя эти данные, ученые заметили, что Марс почему-то "бомбардировался" неожиданно мощным потоком заряженных частиц, которые, как они сначала думали, исходил от кометы.

Достаточно быстро выяснилось, что это не так – поток частиц не ослабевал на протяжении полутора суток после сближения Марса и кометы, что указало на то, что их источником было что-то другое. Этой вещью оказалась мощная вспышка на Солнце, случившаяся за несколько дней до сближения C/2013 A1 и красной планеты и породившая мощный корональный выброс.

Комета врезается в Юпитер
© РИА Новости . Gerrit Kernbauer
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Его столкновение с Марсом  и "хвостом" кометы, как отмечают исследователи, привело к тому, что Сайдинг-Спринг лишилась большей части своей газовой оболочки, а также к множеству непредсказуемых последствий, связанных с тем, как взаимодействовали между собой материя выброса, атмосфера Марса и комета.

Как подозревают ученые, главным последствием этих взаимодействий стало то, что солнечный ветер унес большую часть водяных паров, пыли и газа Сайдинг-Спринг еще до того, как ее материя успела осесть в нижних слоях атмосферы Марса. Поэтому, несмотря на то, что эта вспышка сделала данное "рандеву" кометы и планеты еще более интересной вещью, она заметно осложнила, если даже не сделала невозможными, поиски следов этой встречи.

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