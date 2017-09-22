Экологи: провал Парижских соглашений подпишет приговор коралловым рифам

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Выход США из Парижских соглашений и неисполнение странами взятых на себя обязательств фактически гарантирует то, что к концу столетия коралловые рифы практически полностью исчезнут, заявляют эксперты Международного союза охраны природы (IUCN).

"Мы находимся в одном шаге от мира, в котором коралловые рифы будут полностью отсутствовать, и единственный способ этого избежать – полная реализация Парижских соглашений. Мы просто не можем позволить себе потерять эти уникальные и богатые экосистемы, дающие пищу, кров и защиту для примерно 500 миллионов людей", — заявил Ингер Андерсен (Inger Andersen), генеральный директор союза.

Колонии кораллов являются одним из самых чувствительных индикаторов изменения климата в водах океана. Малейшие изменения в средней температуре воды, движения течений и кислотности отражаются на способности кораллов строить известковые раковины. В частности, потепление воды и повышение кислотности мешают полипам захватывать ионы кальция и углекислоты, что негативно сказывается на здоровье рифов.

По этой причине одной из первых жертв глобального потепления и роста концентрации СО2 в атмосфере и воде могут стать именно эти беспозвоночные обитатели моря, вокруг которых часто формируются одни из самых красивых и важных очагов биоразнообразия на Земле.

Последние три года, как пишет в журнале Science Дэвид Обура (David Obura), один из ведущих океанологов в IUCN, были особенно сложными для кораллов из-за аномально высоких температур, царивших на территории тех уголков мирового океана, где существуют крупнейшие колонии полипов.

По его прогнозам, выход США и других государств из Парижских соглашений и дальнейший рост концентрации углекислоты в морской воде практически гарантированно приведет к тому, что коралловые рифы или полностью исчезнут, в буквальном смысле "растворившись" в закисленном океане, или же резко сократят свою площадь.

Это, в свою очередь, не просто приведет к исчезновению большого количества других животных, населяющих сегодня коралловые рифы, но и к тому, что теперь берега Австралии и многих других регионов мира не будут защищены колониями кораллов от штормов и эрозии. В результате этого жизнь обитателей многих уголков на берегах Тихого и Индийского океана будет находиться под угрозой.