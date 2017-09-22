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РИА Наука
РИА Наука

Ученый из МФТИ выяснил, как можно оценить вероятность развития любого рака

13:0422.09.2017
(обновлено: 13:05 22.09.2017)
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© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человекаРаковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Вероятность заполучить рак можно предсказать для того или иного человека с достаточно высокой точностью, используя информацию о том, как часто возникают опухоли у людей разных возрастов, заявляет биолог Алексей Беликов в статье в журнале Scientific Reports.

"Особенность моей модели в том, что она учитывает случайный характер возникновения мутаций и может предсказывать количество этих мутаций, необходимых для развития рака", — рассказывает Алексей Беликов, сотрудник лаборатории разработки инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий МФТИ.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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Рак считается сегодня одной из главных причин смерти человека в развитых странах, и его главной особенностью можно назвать то, что частота его развития заметно вырастает в пожилые годы. Как предполагают ученые, это связано с двумя вещами – ухудшением способности организма "чинить" разрывы в ДНК при наступлении старости и накоплением числа потенциально опасных, но не фатальных мутаций в геноме.

Как отмечает пресс-служба МФТИ, ученые достаточно давно пытаются использовать обе эти закономерности для предсказания вероятности развития рака у того или иного человека, однако пока такие прогнозы или вообще не работают, или отличаются крайне низкой точностью.

Беликов нашел решение для этой проблемы, собрав огромную базу данных, в которую входило 20 миллионов случаев развития рака в разных странах мира. Анализируя эту статистику, он заметил, что вероятность заполучить рак подчинялась правилу, которое математики называют "распределением Эрланга".

Эта математическая закономерность была открыта инженером Агнером Эрлангом в начале 20 века, когда он пытался оценить, как много операторов телефонных линий необходимо для того, чтобы обработать то количество звонков, которое могут произвести абоненты. Выведенные им формулы позволяют оценить вероятность возникновения одного или нескольких случайных событий, таких как появление мутаций в ДНК человека, что как раз подходит для предсказания шансов заполучить рак.

Врач анализирует рентген легких
© Fotolia / Minerva Studio
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Как отмечает Беликов, его теория позволяет предсказывать развитие любого подвида рака, для которого доступна возрастная статистика заболеваемости. Что интересно, данная идея применима как в клинической практике, так и в фундаментальной науке. Так, она может помочь врачу-генетику узнать судьбу своего пациента по анализу его ДНК, а ученым — найти мутации, играющие ключевую роль в развитии разных подтипов рака.

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