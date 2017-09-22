Спутники НАСА сняли на видео потоп, вызванный ураганом "Мария"

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Климатические спутники НАСА получили детальные данные и сняли на видео процесс затопления островов Карибского моря дождями, вызванными ураганом "Мария", сообщает пресс-служба космического агента.

"Ураган "Мария" вызвал катастрофические потопы в Пуэрто-Рико и затопил столицу острова, Сан-Хуан. Сейчас "Мария" переместилась к северо-востоку от острова, но она по-прежнему будет влиять на уровень осадков на Пуэрто-Рико и вызовет мощные дожди сегодня", — сообщили в агентстве.

Ураган "Мария" возник 16 сентября этого года, когда над Атлантикой возник очередной тропический циклон, начавший вбирать в себя тепловую энергию моря. На следующий день возник мощный шторм, который быстро разросся до урагана пятой категории опасности и стал рекордно мощным по своей силе, обойдя "Ирму".

Через три дня, 20 сентября, он обрушился на берега острова Пуэрто-Рико, вызвав массовые потопы и создав нешуточную угрозу для радиоастрономической обсерватории "Аресибо", второй крупнейшей радиотарелки мира после телескопа FAST в Китае. По текущим оценкам властей острова, ураган уже успел унести жизни как минимум 12 человек, а на острове Доминика погибло еще 15 людей.

© NOAA/NASA Goddard Rapid Response Team Ураган "Мария", фотография со спутника Suomi NPP © NOAA/NASA Goddard Rapid Response Team Ураган "Мария", фотография со спутника Suomi NPP

Спутники НАСА следили за перемещениями этого шторма, наблюдая за изменениями в уровне осадков и теми катастрофическими последствиями, которые он вызвал. Как показывают замеры с зонда GPM, "Мария" вызвала настоящий потоп на Подветренных островах Карибского моря, а также на Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, на которые обрушилось примерно по 500-900 миллиметров осадков.

Подобный уровень осадков, как отмечают ученые, составляет примерно половину от годовой нормы для этих островов, и сейчас властям региона приходится бороться с последствиями от подобного "великого потопа".

Пройдя над островом, как показывают снимки со спутника Suomi NPP, "Мария" повернула к востоку и "мигнула" своим глазом – в ее центре временно появилась область, свободная от облаков, и затем она исчезла и заново появилась. Сейчас "Мария" находится в двух сотнях километров от острова Доминика и движется на север, и ученые ожидают, что в ближайшие дни ее сила может вырасти.