Ученые рассказали, что станет с миром без сексуального влечения

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые рассказали, что стало бы с человечеством, если бы все люди на Земле перестали испытывать сексуальное влечение, пишет Gizmondo.
Так, доцент социологии Колледжа Уильямса в США Грегори Митчелл считает, что в случае исчезновения влечения половая активность не перестала бы существовать, поскольку множество людей так или иначе привыкли заниматься сексом без желания. Тем не менее, в этом случае произошел бы сильный экономический спад, а также изменились бы традиционные отношения между полами. Кроме того, увеличился бы спрос на суррогатное материнство и на усыновление детей из развивающихся стран.
Кэри Габриэль Костелло из Университета Висконсин-Милуоки полагает, что, потеряв интерес к сексу, человечество вернется к некоторому подобию викторианской эпохи, когда обществом ценились романтические отношения без половых контактов. Как отмечает ученый, в то время люди сохраняли стабильные браки, а рождаемость не снижалась благодаря высокому уровню социальной ответственности людей.