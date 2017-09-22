Ученые рассказали, что станет с миром без сексуального влечения

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые рассказали, что стало бы с человечеством, если бы все люди на Земле перестали испытывать сексуальное влечение, пишет Gizmondo.

Большая часть опрошенных изданием исследователей уверены, что общество претерпело бы существенные трансформации, поскольку секс является мощным социальным и экономическим двигателем.

Так, доцент социологии Колледжа Уильямса в США Грегори Митчелл считает, что в случае исчезновения влечения половая активность не перестала бы существовать, поскольку множество людей так или иначе привыкли заниматься сексом без желания. Тем не менее, в этом случае произошел бы сильный экономический спад, а также изменились бы традиционные отношения между полами. Кроме того, увеличился бы спрос на суррогатное материнство и на усыновление детей из развивающихся стран.

По мнению Рэйчел Франклин из Университета Брауна, несмотря на появление новых репродуктивных технологий, отсутствие у людей сексуального влечения неизбежно приведет к сокращению населения. В результате властям придется вводить систему принуждения, чтобы заставлять людей продолжать род. По словам социолога Рональда М. Грина, одной из мер может стать полный запрет на противозачаточные средства.

Кэри Габриэль Костелло из Университета Висконсин-Милуоки полагает, что, потеряв интерес к сексу, человечество вернется к некоторому подобию викторианской эпохи, когда обществом ценились романтические отношения без половых контактов. Как отмечает ученый, в то время люди сохраняли стабильные браки, а рождаемость не снижалась благодаря высокому уровню социальной ответственности людей.