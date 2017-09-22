В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) открыл лабораторию по разработке технологии жидкостного дыхания в Севастопольском государственном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Под "жидкостным дыханием" как биомедицинской технологией понимают вентиляцию легких не воздухом, а насыщенным кислородом жидким препаратом, обеспечивающим достаточное насыщение крови кислородом.
"Результаты проводимых исследований найдут широкое применение в медицине — как в области неотложного лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), так и будут использоваться для сопровождения различного вида высокотехнологичных методов лечения", – рассказали в фонде.
При этом уже сегодня некоторые вещества, обладающие высокой кислородтранспортной функцией, с успехом используются в микрохирургии глаза, косметологии, трансплантологии и других областях медицины.
"Открытая лаборатория решает отдельные задачи комплексного проекта ФПИ по жидкостному дыханию, для реализации которого сформирована широкая кооперация из ряда ведущих российских образовательных и научно-исследовательских организаций", – заключили в фонде.