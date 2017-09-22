Палеонтологи выяснили, чем мозг неандертальцев отличался от мозга людей

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Мозг детей неандертальцев долгое время продолжал увеличиваться в размерах, что совершенно не характерно для современных людей, выяснили палеонтологи, опубликовавшие статью в журнале Science.

"Мы задались простым вопросом – росли ли люди и неандертальцы одинаково? Мы обнаружили, что мозг неандертальских детей продолжал увеличиваться в размерах даже в семь лет и что в целом они росли медленнее, чем дети кроманьонцев, – в те же семь лет маленький неандерталец выглядел, как пяти-шестилетний человеческий ребенок", — заявил Антонио Розас (Antonio Rosas) из Национального музея науки Испании в Мадриде.

Розас и его коллеги совершили это открытие во время раскопок в пещере Эль-Сидрон на севере Испании, где примерно 50 тысяч лет назад жили одни из последних популяций неандертальцев на Земле.

Эта пещера привлекла внимание археологов, палеонтологов и общественности в 1994 году, когда в ней нашли останки 13 неандертальцев, живших там, по разным оценкам, примерно 47-50 тысяч лет назад.

Отсутствие костей животных в пещере заставляет ученых считать, что либо она была кладбищем древних аборигенов Европы, либо ее обитатели были каннибалами, которые осознанно охотились на себе подобных.

В пещере, как отмечает Розас, были обнаружены останки не только взрослых неандертальцев, но и детей, что позволило ученым изучить, как быстро они росли, сопоставляя различия в толщине и структуре костей, объеме черепной коробки и других анатомических чертах у детей разных возрастов.

В целом, как отмечают ученые, различия в анатомии и скорости роста между кроманьонцами и неандертальцами были минимальными. Это в очередной раз подтверждает, что Homo sapiens и Homo neanderthalensis происходят от одного общего предка, жившего на Земле сравнительно недавно.

С другой стороны, подобные различия все же существовали, и сильнее всего они проявлялись в темпах роста и в развитии мозга и черепной коробки. Как показали замеры Розаса и его команды, черепная коробка семилетнего неандертальского ребенка была заметно меньше, чем у взрослого, – 1300 против 1550 кубических сантиметров. Это говорит о том, что мозг неандертальца продолжал расти как минимум до семи лет.

Для человека это совершенно не характерно – развитие мозга, как правило, завершается ко второму году жизни, и впоследствии его объем не увеличивается. Более того, все нервные клетки уже присутствуют в мозге ребенка к моменту его рождения, и их число не повышается в последующие годы. Увеличивается лишь количество соединений между ними и объем так называемой глиальной ткани, защищающей нейроны от повреждений.

С чем может быть связано подобное различие между неандертальцами и людьми? Как полагают ученые, оно возникло из-за того, что первые жители Европы обитали в гораздо более суровых условиях, чем предки кроманьонцев. Рост мозга в утробе матери или в первые годы жизни требует огромных ресурсов, и его относительно медленное развитие у неандертальских детей могло помогать им и их родителям выживать. Аналогичное замедление, как считают ученые, происходило и при росте костей неандертальцев.

По этой причине неандертальский мальчик, чьи останки были найдены в Эль-Сидрон, к восьмому году жизни весил всего 26 килограмм при росте в 111 сантиметров — то есть отставал в развитии от человеческих детей примерно на два года. Кроме того, ученые нашли следы того, что он страдал от недоедания и недостатка микроэлементов.

Пока непонятно, было ли медленное взросление неандертальских детей одной из причин их вымирания, однако ученые планируют проверить, происходило ли оно на самом деле, изучив останки других неандертальских детей из южных уголков Азии, где климат был более благоприятным, чем на севере Испании во времена ледникового периода.