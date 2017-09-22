"Радиосигналы пришельцев" могут возникать каждую секунду, заявляют ученые

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Загадочные быстрые радиовспышки, природа которых пока остается загадкой для ученых, могут возникать на ночном небе каждую секунду, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

"За то время, пока вы пьете чашку кофе, на небе должны вспыхнуть сотни FRB-вспышек, возникшие в самых разных точках и глубинах Вселенной. Если нам удастся хорошо изучить хотя бы небольшую долю из них, то тогда мы сможем понять, что именно их порождает и где они возникают", — заявил Абрахам Лоеб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (США).

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной позапрошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.

В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются и раскрыли другие необычные их свойства, несовместимые с главными "природными" версиями их рождения, что поставило эти теории под сомнение.

Лоеб и его коллега Анастасия Фиалков (Anastasia Fialkov) выяснили, что эти вспышки могут происходить гораздо чаще, чем раньше думали ученые, анализируя последние данные по вспышке FRB 121102, первоначально открытой на обсерватории Паркс в 2012 году и недавно повторно зафиксированной телескопами проекта Breakthrough Listen, направленного на поиски внеземной жизни.

Эти повторные всплески, как отмечает Лоеб, помогли ученым понять, где находится источник данных радиосигналов – им оказалась галактика в примерно 3 миллиардах световых лет от Млечного Пути. Изучив свойства этой галактики и спектр самой вспышки, гарвардские астрофизики попытались просчитать, как часто они происходят во Вселенной в целом, если они рождаются только в подобных "звездных мегаполисах".

Как показали эти расчеты, каждый день во Вселенной должно возникать как минимум 35 тысяч подобных вспышек, что означает, что каждый новый "радиосигнал пришельцев" должен рождаться меньше, чем через секунду после предыдущего FRB-всплеска.

Земные обсерватории видят лишь небольшую часть этих сигналов по двум причинам – их чувствительность пока слишком низка для их обнаружения, и большая часть подобных событий происходит в галактиках, гораздо более далеких от Земли, чем источник вспышки FRB 121102, и поэтому их мощность сильно падает на пути к нашей планете.

Если предположения Лоеба и Фиалков подтвердятся, то они предлагают использовать FRB-вспышки для изучения того, как расширяется мироздание, раскрытия свойств межзвездной среды и улучшения качества наблюдений за своеобразным "эхо" Большого взрыва, микроволновым фоновым изучением Вселенной.