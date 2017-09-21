Травоядные утконосые динозавры оказались "мясоедами", заявляют ученые

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Окаменевшие экскременты динозавров помогли ученым выяснить, что многие крупные травоядные ящеры питались не только побегами и "листьями" растений мезозойской эры, но и различными насекомыми и ракообразными, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Подобная форма поведения гадрозавров была абсолютно неожиданной для нас, учитывая то, что мы знали об их жизни. Это открытие было столь удивительным, что нам пришлось подумать над тем, зачем эти динозавры так поступали", — заявила Карен Чин (Karen Chin) из университета Колорадо в Боулдере (США).

До недавнего времени палеонтологи считали, что почти все динозавры были приспособлены к поеданию только одного типа пищи. К примеру, хищные рептилии ели только падаль или мясо себе подобных, а все крупные травоядные ящеры – исключительно флору того времени. В пользу этого говорит то, что лишь 3% птиц, "наследников" гигантов мезозоя, являются всеядными существами.

Подобные представления начали подвергаться сомнению в последние годы – к примеру, два года назад ученые обнаружили, что многие утконосые ящеры обладали очень сложными и мощными зубами, позволявшими им пережевывать даже самые жесткие ветки не хуже коз и лошадей. Кроме того, палеонтологи нашли останки сразу нескольких кандидатов на роль предположительного предка всех динозавров, питавшихся и растительной, и мясной пищей.

Чин и ее коллеги нашли новые свидетельства того, что часть травоядных динозавров действительно была всеядной, изучая так называемые копролиты – окаменевшие экскременты древних ящеров, извлеченные из пород мелового периода, сформировавшихся на территории штата Юта примерно 76 миллионов лет назад.

Проводя раскопки, Чин и ее коллеги натолкнулись на дюжину копролитов гадрозавров, крупных утконосых динозавров. Они содержали в себе крайне необычные останки обеда – древесные волокна, подпорченные грибком, а также большое число обломков панцирей и ножек различных насекомых, ракообразных и перемолотые раковины моллюсков.

Подобное странное сочетание гниющего дерева и насекомых указало на то, что гадрозавры почему-то ели не свежие побеги растений, а подгнившие стволы деревьев, предположительно лежавшие в воде у берега моря, делившего тогда Северную Америку на две половины, Ларамидию и Аппалачию.

"Трудно понять, что именно хотели эти динозавры, но мне кажется, что они специально обгладывали гниющие деревья по той причине, что внутри них было много белка в виде тел насекомых, ракообразных и прочих беспозвоночных существ. Учитывая, что все они были достаточно большими и, скорее всего, дергались, когда ящеры хватали их, динозавры, скорее всего, понимали, что они пытаются съесть", — продолжает Чин.

Вдобавок, само подгнившее дерево, как считают ученые, должно было быть более удобоваримым "блюдом" для гадрозавров, чем обычная древесина – белая плесень, следы которой ученые нашли в копролитах, разлагает "несъедобный" лигнин и преобразует его в другие питательные вещества, которые динозавры могли легко переварить. Благодаря этому гадрозавры-"мясоеды" могли получать не только большие количества аминокислот и белка, но и "растительных" калорий.

В этом плане они походили на других всеядных обитателей гор на западе США – современных черных медведей. Они, как отмечают ученые, часто целенаправленно ищут подгнившие стволы деревьев и извлекают из них личинок насекомых и других беспозвоночных животных для того, чтобы набраться энергии в сезон размножения. Вполне возможно, что аналогичные соображения толкали гадрозавров на "мясную" диету, заключают авторы статьи.