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РИА Наука
РИА Наука

Биологи нашли в Туркмении необычного членистоногого "троглодита"

13:3821.09.2017
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© Фото : Alberto SendraТроглодит Turkmenocampa mirabilis, найденный в пещере Каптархана на востоке ТуркменииТроглодит Turkmenocampa mirabilis, найденный в пещере Каптархана на востоке Туркмении
© Фото : Alberto Sendra

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Натуралисты нашли в одной из пещер у подножия горы Койтендаг в Туркмении крайне необычное членистоногое существо, приспособившееся к жизни в условиях полной темноты, и опубликовали фотографии этого "троглодита" в журнале Subterranean Biology.

"Это не только крайне необычное живое существо, но и очень удивительный обитатель пещеры, которому пришлось пройти очень долгий эволюционный путь для того, чтобы приспособиться к жизни под землей на территории Средней Азии", — заявил Альберто Сендра (Alberto Sendra), энтомолог из университета Алькалы (Испания), открывший "троглодита".

Адская многоножка в пещерах Хорватии
© Фото : J. Bedek
Зоологи нашли в Хорватии "адскую" подземную многоножку

Фактически все крупные пещеры на Земле населены бесчисленным множеством животных, многие из которых приспособились к жизни под Землей до такой степени, что они теперь не могут выжить за пределами стен своих пещер. Как правило, все подобные живые существа обладают причудливым обликом, необычной диетой и формами поведения.

К примеру, безглазые рыбы, обитающие в озерах во многих крупных пещерах России и Америки, потеряли "чувство времени" и теперь их организм считает, что в сутках не 24, а 47 часов. Многоножки Geophilus hadesi, живущие на глубине в примерно километр под землей, приспособлены к низкой концентрации кислорода в пещерном воздухе, и попадание на поверхность может закончится для них крайне плачевно.

Сендра и его коллеги нашли еще одного крайне необычного представителя "подземного мира", изучая флору и фауну трех сотен пещер, расположенных на склонах горы Койтендаг на востоке Туркменистана.

В одной из них, которую местные жители называют Каптархана, "дом голубей", ученым удалось открыть новый вид и род пещерных членистоногих из числа так называемых двухвосток, небольших хищных существ с характерными "щипцами" на хвосте, выманивая ее обитателей из их укрытий при помощи кусочков сыра.

Уникальная пещерная рыба, заново открытая бразильскими биологами
© Cristiano Moreira
Биологи насчитали у слепых рыб в подводных пещерах 47 часов в сутках

Это существо, получившее имя Turkmenocampa mirabilis, "удивительная двухвостка из Туркмении", стало неожиданной находкой для энтомологов, так как двухвостки фактически не встречаются на территории засушливой Средней Азии из-за их влаголюбивости и неприспособленности к жизни в пустыне. Возникает вопрос — как они могли попать в пещеру и закрепиться там?

В ближайшее время ученые планируют начать поиски этого "троглодита" в других пещерах Туркмении и соседних Узбекистана и Афганистана. Открытие других подобных существ поможет Сендре и его коллегам понять, как двухвостки могли попасть в пещеры Средней Азии, выжить там и приспособиться к суровым условиям жизни в них.

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