Биологи нашли в Туркмении необычного членистоногого "троглодита"

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Натуралисты нашли в одной из пещер у подножия горы Койтендаг в Туркмении крайне необычное членистоногое существо, приспособившееся к жизни в условиях полной темноты, и опубликовали фотографии этого "троглодита" в журнале Subterranean Biology.

"Это не только крайне необычное живое существо, но и очень удивительный обитатель пещеры, которому пришлось пройти очень долгий эволюционный путь для того, чтобы приспособиться к жизни под землей на территории Средней Азии", — заявил Альберто Сендра (Alberto Sendra), энтомолог из университета Алькалы (Испания), открывший "троглодита".

Фактически все крупные пещеры на Земле населены бесчисленным множеством животных, многие из которых приспособились к жизни под Землей до такой степени, что они теперь не могут выжить за пределами стен своих пещер. Как правило, все подобные живые существа обладают причудливым обликом, необычной диетой и формами поведения.

К примеру, безглазые рыбы, обитающие в озерах во многих крупных пещерах России и Америки, потеряли "чувство времени" и теперь их организм считает, что в сутках не 24, а 47 часов. Многоножки Geophilus hadesi, живущие на глубине в примерно километр под землей, приспособлены к низкой концентрации кислорода в пещерном воздухе, и попадание на поверхность может закончится для них крайне плачевно.

Сендра и его коллеги нашли еще одного крайне необычного представителя "подземного мира", изучая флору и фауну трех сотен пещер, расположенных на склонах горы Койтендаг на востоке Туркменистана.

В одной из них, которую местные жители называют Каптархана, "дом голубей", ученым удалось открыть новый вид и род пещерных членистоногих из числа так называемых двухвосток, небольших хищных существ с характерными "щипцами" на хвосте, выманивая ее обитателей из их укрытий при помощи кусочков сыра.

Это существо, получившее имя Turkmenocampa mirabilis, "удивительная двухвостка из Туркмении", стало неожиданной находкой для энтомологов, так как двухвостки фактически не встречаются на территории засушливой Средней Азии из-за их влаголюбивости и неприспособленности к жизни в пустыне. Возникает вопрос — как они могли попать в пещеру и закрепиться там?

В ближайшее время ученые планируют начать поиски этого "троглодита" в других пещерах Туркмении и соседних Узбекистана и Афганистана. Открытие других подобных существ поможет Сендре и его коллегам понять, как двухвостки могли попасть в пещеры Средней Азии, выжить там и приспособиться к суровым условиям жизни в них.