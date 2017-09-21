В "Сколково" разработали метод выявления редкого вида рака

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Резидент "Сколково" компания "Фарм-Синтез Лаб" разработала пептидные прекурсоры — химические вещества, которые служат для выявления такого редкого вида рака, как нейроэндокринные опухоли (НЭО), а также рака предстательной железы, говорится в пресс-релизе "Сколково".

"Нейроэндокринные опухоли сложно диагностируются, так как растут медленно и располагаются преимущественно в желудке и кишечнике. Симптомы у больных этим видом рака схожи с такими заболеваниями, как гастриты и колиты", — говорится в пресс-релизе.

"Прекурсоры вместе с позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ) позволяют с высокой вероятностью отыскать НЭО у больного. Помеченные радиоактивным изотопом Галлий-68, они вводятся внутривенно пациенту, которого потом сканируют ПЭТ. Радиоактивные метки локализуются там, где находится опухоль, и по излучению индикаторов врач может определить ее местоположение", — также говорится в пресс-релизе.

Продукт "Фарм-Синтез Лаб" уже поставляется в одну из больниц Санкт-Петербурга. В ближайшие пять лет резидент "Сколково" собирается занять 10% международного рынка прекурсоров для выявления НЭО и рака предстательной железы. "Фарм-Синтез Лаб" ведет переговоры с потенциальными заказчиками из Индии, Германии и Венгрии.

Компания "Фарм-Синтез Лаб" занимается разработкой продуктов для ядерной медицины, пептидного синтеза и химико-фармацевтических технологий.