В "Сколково" разработали метод выявления редкого вида рака

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Резидент "Сколково" компания "Фарм-Синтез Лаб" разработала пептидные прекурсоры — химические вещества, которые служат для выявления такого редкого вида рака, как нейроэндокринные опухоли (НЭО), а также рака предстательной железы, говорится в пресс-релизе "Сколково".
"Прекурсоры вместе с позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ) позволяют с высокой вероятностью отыскать НЭО у больного. Помеченные радиоактивным изотопом Галлий-68, они вводятся внутривенно пациенту, которого потом сканируют ПЭТ. Радиоактивные метки локализуются там, где находится опухоль, и по излучению индикаторов врач может определить ее местоположение", — также говорится в пресс-релизе.
Компания "Фарм-Синтез Лаб" занимается разработкой продуктов для ядерной медицины, пептидного синтеза и химико-фармацевтических технологий.