Ученый назвал время начала следующего массового вымирания животных

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Следующее массовое вымирание животных может начаться уже в 2100 году, когда концентрация углекислоты в водах океанов Земли превысит критическую отметку и температуры на планете начнут резко расти вверх, считает геофизик, опубликовавший статью в журнале Science Advances.

"Я не говорю, что катастрофа случится буквально завтра. Мы всего лишь показали, что круговорот углерода в природе станет нестабильным в ближайшее время, и его поведение будет невозможно предсказать, если мы продолжим насыщать атмосферу и воду углекислотой. В прошлом, подобные периоды нестабильности приводили к массовым вымираниям", — заявил Дэниел Ротман (Daniel Rothman) из Массачусетского технологического института (США).

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.

Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.

Ротман считает, что следующее крупное вымирание животных, аналогичное по силе пяти предыдущим событиям такого рода, может начаться совсем скоро, в начале следующего века. Он пришел к подобному выводу, проанализировав то, как менялись условия на Земле незадолго до начала Пермского вымирания и его четырех "младших братьев".

Главной общей чертой всех этих событий, как заметил геофизик, было то, что начало каждого массового вымирания сопровождалось резкими изменениями в концентрации СО2 в атмосфере и в том, как происходил обмен углеродом между биосферой и неживой природой. Следы этих изменений, как отмечает ученый, можно легко заметить в том, как менялось соотношение изотопов углерода в породах тех времен.

Это соображение заставило Ротмана проанализировать остальные 30 случаев резких изменений в долях изотопов углерода, хорошо известные всем геологам, и сопоставить их с тем, как менялся облик флоры и фауны Земли в эти эпизоды времени.

Оказалось, что все подобные флуктуации в долях углерода-12 и углерода-13 сопровождались вымираниями и резкими перестройками экосистем, в тех случаях, если эти флуктуации в концентрации изотопов углерода были достаточно большими и следовали простой математической формуле, которую вывел Ротман, анализируя собранные им данные.

Используя эту формулу, ученый проверил, грозит ли массовое вымирание Земле сегодня. Оказалось, что подобный кризис может начаться очень скоро, уже в 2100 году, когда концентрация углекислоты в океане достигнет критической отметки, причем это произойдет даже при исполнении Парижских и Киотских соглашений по климату. При ее достижении экосистемы Земли больше не смогут "переваривать" всю углекислоту и "складировать" ее излишки на дне океана, в результате чего количество СО2 в атмосфере начнет резко расти.

Как подчеркивает геолог, это не означает, что многие животные сразу исчезнут с лица Земли – процесс вымирания может затянуться на десятки или сотни тысяч лет, за время которых скорость исчезновения видов вырастет на несколько порядков. Поэтому у человечества еще есть время для того, чтобы остановить его наступление или хотя бы снизить его масштабы.