РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученый назвал время начала следующего массового вымирания животных

12:2121.09.2017
02030
© Victor LeshykТак художник представил себе животных, бегущих от извержения вулкана в будущей АргентинеТак художник представил себе животных, бегущих от извержения вулкана в будущей Аргентине
© Victor Leshyk

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Следующее массовое вымирание животных может начаться уже в 2100 году, когда концентрация углекислоты в водах океанов Земли превысит критическую отметку и температуры на планете начнут резко расти вверх, считает геофизик, опубликовавший статью в журнале Science Advances.

"Я не говорю, что катастрофа случится буквально завтра. Мы всего лишь показали, что круговорот углерода в природе станет нестабильным в ближайшее время, и его поведение будет невозможно предсказать, если мы продолжим насыщать атмосферу и воду углекислотой. В прошлом, подобные периоды нестабильности приводили к массовым вымираниям", — заявил Дэниел Ротман (Daniel Rothman) из Массачусетского технологического института (США).

Птица иви, которой угрожает вымирание
© Фото : Robby Kohley
Ученые рассказали о масштабах "биологической аннигиляции" животных

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.

Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.

Ротман считает, что следующее крупное вымирание животных, аналогичное по силе пяти предыдущим событиям такого рода, может начаться совсем скоро, в начале следующего века. Он пришел к подобному выводу, проанализировав то, как менялись условия на Земле незадолго до начала Пермского вымирания и его четырех "младших братьев".

Так художник представил себе теплокровную фауну Китая во время юрского периода
© Фото : April Neander, University of Chicago
Млекопитающие "не заметили" вымирания динозавров, заявляют ученые

Главной общей чертой всех этих событий, как заметил геофизик, было то, что начало каждого массового вымирания сопровождалось резкими изменениями в концентрации СО2 в атмосфере и в том, как происходил обмен углеродом между биосферой и неживой природой. Следы этих изменений, как отмечает ученый, можно легко заметить в том, как менялось соотношение изотопов углерода в породах тех времен.

Это соображение заставило Ротмана проанализировать остальные 30 случаев резких изменений в долях изотопов углерода, хорошо известные всем геологам, и сопоставить их с тем, как менялся облик флоры и фауны Земли в эти эпизоды времени.

Оказалось, что все подобные флуктуации в долях углерода-12 и углерода-13 сопровождались вымираниями и резкими перестройками экосистем, в тех случаях, если эти флуктуации в концентрации изотопов углерода были достаточно большими и следовали простой математической формуле, которую вывел Ротман, анализируя собранные им данные.

Аномалокарис - одно из животных, исчезнувших в результате Ордовикского вымирания
© Фото : Marianne Collins, ArtofFact
Ученые выяснили, какие животные лучше всего переживут апокалипсис

Используя эту формулу, ученый проверил, грозит ли массовое вымирание Земле сегодня. Оказалось, что подобный кризис может начаться очень скоро, уже в 2100 году, когда концентрация углекислоты в океане достигнет критической отметки, причем это произойдет даже при исполнении Парижских и Киотских соглашений по климату. При ее достижении экосистемы Земли больше не смогут "переваривать" всю углекислоту и "складировать" ее излишки на дне океана, в результате чего количество СО2 в атмосфере начнет резко расти.

Как подчеркивает геолог, это не означает, что многие животные сразу исчезнут с лица Земли – процесс вымирания может затянуться на десятки или сотни тысяч лет, за время которых скорость исчезновения видов вырастет на несколько порядков. Поэтому у человечества еще есть время для того, чтобы остановить его наступление или хотя бы снизить его масштабы.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена