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РИА Наука
РИА Наука

Биологи нашли тысячи неизвестных микробов в теле человека

11:3421.09.2017
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© Fotolia / psdesign1Бактериальная инфекцияБактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Генетики из Гарварда расшифровали ДНК микробов, живущих в микрофлоре человека, и открыли тысячи новых штаммов бактерий и грибков, о существовании которых ученые раньше не подозревали, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Когда мы расшифровали геном человека в первый раз, не имея никакого понятия о том, как сильно меняется структура отдельных генов и в каких условиях они работают, мы не сразу смогли понять, как эти сведения можно использовать для поиска лекарств и диагностики болезней. В данном случае нас ожидает то же самое – предстоит еще многое изучить для того, чтобы тайны микрофлоры могли быть использованы с пользой для человека", — заявил Джейсон Ллойд-Пирс (Jason Lloyd-Pierce), генетик из Гарварда и участник проекта Human Microbiome Project.

Бактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1
Ученые: микрофлора россиян оказалась скрытым пособником "супербактерий"

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение.

К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма может быть связано с отсутствием одного вида микробов, бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей.

Кроме того, российские биологи уже неоднократно высказывали предположения, что микрофлора может влиять на более сложные поведенческие реакции, влияя на уровень гормонов и сигнальных молекул нервной системы. Относительно недавно ученые обнаружили намеки на то, что особенности устройства и работы мозга у женщин могут быть связаны со структурой их микрофлоры.

Ученые выяснили, что микрофлора влияет на эмоции и поведение женщин
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Бактерии микрофлоры могут управлять эмоциями женщин, заявляют ученые

Поиски подобных связей между работой микрофлорой, здоровьем и поведением человека, как рассказывает Ллойд-Пирс, затруднены тем, что мы почти ничего не знаем о том, какие именно микробы населяют кишечник и другие органы человека. Десять лет назад Национальные институты здоровья США запустили инициативу Human Microbiome Project, в рамках которой ученые проводят полную "перепись" населения среди представителей микрофлоры.

Ллойд-Пирс и его коллеги проанализировали структуру ДНК и выделить примерно две тысячи видов бактерий, архей и других обитателей микрофлоры, о существовании которых генетики раньше не знали, а также проанализировали их возможную роль и функцию в работе организма.

Как отмечают ученые, им удалось подготовить предварительную версию "карты" распределения микробов по телу, и проследить за тем, как меняется их видовой состав по мере взросления или старения человека. Вдобавок, ученые раскрыли несколько новых интересных связей между метаболизмом и составом микрофлоры – к примеру, в кишечнике полных людей обитает больше микробов, производящих метан, чем в организме худых людей.

Бактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1
Рассеянный склероз может вызываться микрофлорой кишечника, заявляют ученые

Помимо бактерий и архей, ученые нашли десятки ранее неизвестных вирусов в образцах микрофлоры людей, поражающих не человеческие клетки, а многие болезнетворные бактерии. К примеру, в слюне обитает несколько вирусов, уничтожающих стрептококков и других кариозных бактерий, а в кишечнике обитают бактериофаги, уничтожающие опасные разновидности лактококков.

Все эти данные и последующие этапы работы Human Microbiome Project, как надеются ученые, помогут нам понять, как именно микрофлора влияет на здоровье и поведение человека, и даст нам шанс научиться ей управлять.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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yuriy.l.07
Интересная статья. Заманчивые перспективы.
Скорее бы узнать и эти тайны..
12:30
21.09.2017
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