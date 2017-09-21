"Хаббл" нашел уникальную комету, состоящую из двух половинок

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" открыла уникальную комету в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, имеющую не одно, а сразу два ядра, вращающихся друг вокруг друга, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Эта комета возникла совсем недавно, около 5 тысяч лет назад. Скорее всего, она распалась на две части из-за высокой скорости вращения вокруг своей оси. После того, как ядро 288P раскололось на две части, ее половинки постепенно удалились друг от друга благодаря выбросам, которые возникали на их поверхности в результате испарения льда", — рассказывает Джессика Агарвал (Jessica Agarwal) из Института изучения Солнечной системы в Гёттингене (Германия).

По словам ученых, данное небесное тело, за которым они начали наблюдать примерно год назад, можно назвать новым типом объектов Солнечной системы, так как других комет или астероидов такого рода раньше астрономы не находили. Существует несколько десятков "двухядерных" астероидов, открытых за последние годы, однако такая комета была открыта впервые.

Достаточно долгое время астрономы считали, что все кометы Солнечной системы обитают в ее "холодной" части, далеко за пределами орбит Марса и других планет земной группы, в окрестности которых они проникают лишь на короткое время, и потом возвращаются на окраины нашей планетной семьи.

© Agarwal et al. / Nature 2017 Фотографии кометы 288P, полученные "Хабблом" © Agarwal et al. / Nature 2017 Фотографии кометы 288P, полученные "Хабблом"

Это представление пошатнулось недавно, после того, как ученые обнаружили в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера целое "кладбище" комет. В его пределах обитают сотни так называемых "комет-лазарей", небесных тел, ведущих себя одновременно и как астероиды, и как кометы. Как показали первые наблюдения за ними, в кометы они превращаются после того, как как они покидают пояс и сближаются с Солнцем.

Астероид 288P, как раньше считали ученые, относился к числу типичных обитателей этого "кладбища". Осенью прошлого года он покинул пределы пояса астероидов и начал сближение с Солнцем, что дало возможность астрономам проследить за формированием его хвоста, используя камеры и инструменты "Хаббла".

Первые же фотографии 288P раскрыли крайне неожиданную картину – оказалось, что эта комета-"лазарь" состоит не из одной, а из двух независимых друг от друга частей, удаленных на достаточно большое расстояние друг от друга. Это делает ее первой уникальной "двухядерной" кометой Солнечной системы.

Большую загадку представляет то, как могла возникнуть эта комета. Как объясняют ученые, ее половинки расположены на слишком большом расстоянии друг от друга для того, чтобы они могли возникнуть в результате каких-то внутренних процессов в бывшем едином ядре 288P.

По мнению Агарвал и ее коллег, в далеком прошлом прародительница 288P могла столкнуться с каким-то другим объектом, который заставил ее растрескаться и "сдул" пыль, покрывавшую ее поверхность и защищавшую ее льды от лучей Солнца. В результате этого комета начала таять, и струи газа, вырывавшиеся из ее недр, раскололи ее на две части и заставили половинки кометы разойтись на большие расстояния.

Пока не понятно, есть ли другие подобные объекты в поясе астероидов или в Солнечной системе в целом – как отмечают ученые, они открыли необычную природу 288P совершенно случайно, и поиски ее "собратьев" потребуют огромных усилий. Сейчас Агарвал и ее коллеги пытаются просчитать вероятность существования аналогичных комет и ищут способы их эффективного поиска.