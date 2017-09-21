МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили уникальный двойной астероид, имеющий признаки кометы, сообщает портал Space.com.
Comet or asteroid? 288P is both, and it's a binary too! https://t.co/lFDs9xPSK3 pic.twitter.com/ZYmCZaI4IX— HubbleTelescope (@HubbleTelescope) 20 сентября 2017 г.
По словам ученых, подобного явления ранее не наблюдалось. Отмечается, что от знания о происхождении и эволюции астероидов, показывающих кометную деятельность, зависит понимание учеными процессов формирования всей Солнечной системы, и обнаружение подобного объекта может помочь специалистам продвинуться в исследованиях.