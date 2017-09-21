Правительство утвердило ФЦП по развитию космодромов на 2017–2025 годы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
В рамках программы планируется создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем, в том числе провести работы по проектированию объектов наземной космической инфраструктуры создаваемых космических ракетных комплексов среднего и сверхтяжёлого классов.
На космодроме "Восточный" в рамках ФЦП будет построен космический ракетный комплекс тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов, в том числе двойного назначения.
На космодроме Плесецк планируется реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры.
Государственным заказчиком-координатором программы определена госкорпорация "Роскосмос", государственными заказчиками программы – госкорпорация "Роскосмос", Минстрой, Минобороны и ФМБА России.
Как сообщалось ранее, основы государственной политики страны главными целями и приоритетами в этой сфере до 2030 года определили, в частности, обеспечение гарантированного доступа России в космос со своей территории, содействие экономическому развитию страны путем формирования и поддержания необходимого состава орбитальных группировок космических аппаратов, средств выведения и объектов наземной космической инфраструктуры.