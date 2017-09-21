Правительство утвердило ФЦП по развитию космодромов на 2017–2025 годы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Программа направлена на реализацию государственной политики в области космической деятельности путем создания на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов", — отмечается в сообщении.

В рамках программы планируется создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем, в том числе провести работы по проектированию объектов наземной космической инфраструктуры создаваемых космических ракетных комплексов среднего и сверхтяжёлого классов.

Кроме того, речь идет о создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения, технического комплекса подготовки космических аппаратов на основе транспортно-энергетических модулей.

На космодроме "Восточный" в рамках ФЦП будет построен космический ракетный комплекс тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов, в том числе двойного назначения.

На космодроме Плесецк планируется реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры.

Государственным заказчиком-координатором программы определена госкорпорация "Роскосмос", государственными заказчиками программы – госкорпорация "Роскосмос", Минстрой, Минобороны и ФМБА России.

Как сообщалось ранее, основы государственной политики страны главными целями и приоритетами в этой сфере до 2030 года определили, в частности, обеспечение гарантированного доступа России в космос со своей территории, содействие экономическому развитию страны путем формирования и поддержания необходимого состава орбитальных группировок космических аппаратов, средств выведения и объектов наземной космической инфраструктуры.