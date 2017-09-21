Ученый рассказал о возможности повторного мощного землетрясения в Мексике

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. После случившегося во вторник разрушительного землетрясения Мексику может ожидать повторный удар магнитудой до 6, заявил РИА Новости заместитель директора Института физики Земли имени Отто Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин.

"Там пока еще не было ни одного сильного афтершока. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будет довольно сильный афтершок магнитудой до шести. Обычно афтершоки происходят в течение первых десяти дней", – сказал Рогожин.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.