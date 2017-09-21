Российские ученые стоят на пороге создания новых лекарств от инсульта

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые из Южного федерального университета нашли в мозге крысы ряд белков, которые, возможно, будут служить новыми мишенями для разработки лекарств, защищающих нервные клетки и ограничивающих повреждение мозга после инсульта. Исследование выполнялось в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ). Результаты были опубликованы в журнале Molecular Neurobiology.

Инсульт — третья из причин смертности и первая причина инвалидности населения. При ишемическом инсульте, когда тромб закупоривает сосуды мозга, прекращается снабжение нервных клеток кислородом и глюкозой. Это за несколько минут приводит к локальному инфаркту — омертвлению нервной ткани. За такое короткое время невозможно спасти нервные клетки в некротическом очаге.

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Сравнение здоровой артерии и артерии с атеросклеротическими бляшками, образование которых может привести к инсульту © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Сравнение здоровой артерии и артерии с атеросклеротическими бляшками, образование которых может привести к инсульту

В ближайшие несколько часов повреждение распространяется на соседние участки мозга. За это время (оно именуется "терапевтическое окно") можно ограничить распространение повреждения и спасти клетки мозга в этой "переходной зоне".

Ученые из разных стран уже испытали более тысячи веществ, продемонстрировавших положительные результаты в ходе опытов на животных, и провели более двухсот клинических испытаний, но пока не нашли ни одного нейропротекторного препарата, способного с доказанной эффективностью защитить мозг человека от ишемического повреждения, не вызывая при этом вредных побочных эффектов.

Для более глубокого изучения механизмов инсульта ученые использовали его экспериментальную модель — фототромботический инсульт, при котором с помощью лазерного облучения в коре мозга крысы или мыши создается локальная закупорка сосудов.

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Так художник представляет себе работу ученых по искусственному развитию фототромботического инсульта, при котором с помощью лазерного облучения в коре мозга крысы или мыши создается локальная закупорка сосудов © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Так художник представляет себе работу ученых по искусственному развитию фототромботического инсульта, при котором с помощью лазерного облучения в коре мозга крысы или мыши создается локальная закупорка сосудов

С помощью методов оптической и электронной микроскопии были изучены изменения структуры нервных клеток и сосудов в коре мозга крыс. С помощью протеомных микрочипов авторы изучили изменения уровня более четырехсот наиболее важных нейрональных и сигнальных белков, регулирующих состояние клеток мозга, их функционирование, выживание и смерть.

"Нами выявлено около ста белков, уровень которых в "переходной зоне" повышался или снижался в разные сроки после инсульта. Это белки, регулирующие апоптоз (процесс запрограммированной гибели клеток), перестройки цитоскелета, везикулярный транспорт белков и липидов, синаптические процессы, метаболизм, протеолиз и тому подобное. Некоторые из этих белков, в принципе, могут стать новыми маркерами ишемических повреждений мозга и потенциальными мишенями для новых нейропротекторных лекарств", — рассказал один из авторов статьи, профессор Анатолий Узденский, руководитель проекта РНФ, заведующий лабораторией "Молекулярная нейробиология" Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета.

Авторы работы отмечают, что в дальнейшем необходимо изучить внутриклеточные сигнальные пути и факторы транскрипции, которые управляют синтезом белков, отвечающих за гибель клеток мозга при развитии инсульта. Вторая задача — найти активаторы или ингибиторы таких белков и белков-регуляторов, которые могли бы стать потенциальными нейропротекторами.

"Цена вопроса огромна, ведь речь идет о разработке новых подходов к стратегии лечения последствий инсульта, новых лекарственных препаратов, позволяющих в итоге снизить смертность и инвалидность людей", — заключил Анатолий Узденский.