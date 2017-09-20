В Эрмитаже рассказали об исследовании египетской мумии на томографе

Сканирование древнеегипетской мумии из коллекции Государственного Эрмитажа на спиральном компьютерном томографе в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 22 августа 2017

Сканирование древнеегипетской мумии из коллекции Государственного Эрмитажа на спиральном компьютерном томографе в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 22 августа 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 cен — РИА Новости. Эрмитаж расскажет в октябре о результатах исследования на компьютерном томографе древнеегипетской мумии, сообщил журналистам директор музея Михаил Пиотровский.

Ранее сообщалось, что 21 августа в Клинической больнице №122 на спиральном компьютерном томографе проводилось сканирование древнеегипетской мумии из коллекции Эрмитажа. Исследование проводилось для того, чтобы узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната.

"3 октября будет специальная пресс-конференция, на которой мы расскажем о результатах исследования", — сказал Пиотровский.

"У нас было два саркофага – мужской и женский, и одна мумия. Полагали, что это женщина, а оказался мужчина", — отметил он.

© Фото : аккаунт ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова в Instagram Сканирование древнеегипетской мумии из коллекции Государственного Эрмитажа на спиральном компьютерном томографе в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 22 августа 2017 © Фото : аккаунт ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова в Instagram Сканирование древнеегипетской мумии из коллекции Государственного Эрмитажа на спиральном компьютерном томографе в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 22 августа 2017

Пиотровский также напомнил, что исследование мумий из Эрмитажа на компьютерном томографе проводилось не первый раз.

В январе Эрмитаж сообщал о проведении исследования на томографе двух алтайских мумий III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае. Это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа. Сканирование проводилось для того, чтобы установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик, а также более детально изучить приемы мумифицирования.